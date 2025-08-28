Achs y Mineduc impulsan convenio para promover comunidades educativas inclusivas

Buscando promover espacios laborales y de aprendizaje más sanos y seguros, la Achs y el Ministerio de Educación firmaron un convenio de colaboración que busca mejorar y fortalecer la gestión de la diversidad y el bienestar en los establecimientos escolares del país entregando formación continua, asesorías técnicas y herramientas preventivas adaptadas a cada territorio.
La alianza contempla un plan de acción de capacitaciones conjuntas a nivel nacional y capacitaciones en modalidad e-learning disponibles gratuitamente para todas las comunidades educativas del país, estén o no adheridas a la Achs.
Estos cursos, certificados por la institución, ya cuentan con más de 6.000 personas inscritas solo en junio y julio de este año, y que buscan llegar de manera abierta a docentes, equipos directivos y comunidades escolares en todo el territorio nacional. Las instituciones adheridas a la Achs contarán además con el acompañamiento técnico de los equipos de expertos. Los contenidos incluyen cursos sobre comunidades educativas inclusivas, corregulación emocional, bienestar y salud laboral, así como módulos prácticos de gestión de situaciones desafiantes. Además, el despliegue territorial considera jornadas regionales y el apoyo de 98 facilitadores en terreno.
“Esta alianza de trabajo busca avanzar, en conjunto, hacia comunidades educativas más inclusivas, que abracen y valoren la diversidad de sus estudiantes, porque tenemos la profunda convicción de que todos y todas pueden aprender. Como Ministerio de Educación, hemos avanzado decididamente en esa dirección, y por eso buscamos ampliar las acciones formativas que hemos impulsado en el marco de la implementación del Programa de Integración Escolar, la Ley de Inclusión y la Ley de Autismo”, explico la subsecretaria de Educación Alejandra Arratia.
Uno de los principales objetivos es crear una red de colaboración que involucre a comunidades educativas de todo el país para promover espacios de aprendizaje y fomentar el intercambio de experiencias. Para ello, se considera un despliegue territorial que incluye jornadas regionales dirigidas a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM), además de la capacitación de más de 90 facilitadores que apoyarán la implementación en terreno.
La gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Achs, Paulina Calfucoy, destacó que “esta alianza refleja el compromiso de la Achs con la prevención y el cuidado integral. Queremos poner a disposición de todas las escuelas nuestro conocimiento técnico para que cada establecimiento cuente con apoyo en la construcción de espacios seguros e inclusivos”.
El convenio contempla también la entrega de protocolos y recursos en línea con las principales políticas educativas como la Ley de Inclusión, el Programa de Integración Escolar y la Ley 21.545 sobre Autismo. Así, los establecimientos educativos tendrán acceso a herramientas prácticas que faciliten la implementación de estas normativas en su día a día, y que podrán compartir con los miembros de la comunidad educativa, como centros de padres y apoderados.
Este trabajo conjunto por la Achs y el Mineduc busca consolidar una red de apoyo y formación que no solo entregue conocimientos técnicos, sino que también impulse un cambio cultural en la forma de concebir la convivencia escolar, priorizando la inclusión, el respeto y el cuidado integral tanto de estudiantes como profesores.