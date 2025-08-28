Achs y Mineduc impulsan convenio para promover comunidades educativas inclusivas

La iniciativa contempla cursos, asesorías y cápsulas en todas las regiones del país para fortalecer la gestión de la diversidad en las comunidades educativas, disponibilizando capacitaciones gratuitas en su plataforma digital para todas las comunidades educativas adheridas o no a la Achs.

Buscando promover espacios laborales y de aprendizaje más sanos y seguros, la Achs y el Ministerio de Educación firmaron un convenio de colaboración que busca mejorar y fortalecer la gestión de la diversidad y el bienestar en los establecimientos escolares del país entregando formación continua, asesorías técnicas y herramientas preventivas adaptadas a cada territorio.

La alianza contempla un plan de acción de capacitaciones conjuntas a nivel nacional y capacitaciones en modalidad e-learning disponibles gratuitamente para todas las comunidades educativas del país, estén o no adheridas a la Achs.

Estos cursos, certificados por la institución, ya cuentan con más de 6.000 personas inscritas solo en junio y julio de este año, y que buscan llegar de manera abierta a docentes, equipos directivos y comunidades escolares en todo el territorio nacional. Las instituciones adheridas a la Achs contarán además con el acompañamiento técnico de los equipos de expertos. Los contenidos incluyen cursos sobre comunidades educativas inclusivas, corregulación emocional, bienestar y salud laboral, así como módulos prácticos de gestión de situaciones desafiantes. Además, el despliegue territorial considera jornadas regionales y el apoyo de 98 facilitadores en terreno.

“Esta alianza de trabajo busca avanzar, en conjunto, hacia comunidades educativas más inclusivas, que abracen y valoren la diversidad de sus estudiantes, porque tenemos la profunda convicción de que todos y todas pueden aprender. Como Ministerio de Educación, hemos avanzado decididamente en esa dirección, y por eso buscamos ampliar las acciones formativas que hemos impulsado en el marco de la implementación del Programa de Integración Escolar, la Ley de Inclusión y la Ley de Autismo”, explico la subsecretaria de Educación Alejandra Arratia.



Uno de los principales objetivos es crear una red de colaboración que involucre a comunidades educativas de todo el país para promover espacios de aprendizaje y fomentar el intercambio de experiencias. Para ello, se considera un despliegue territorial que incluye jornadas regionales dirigidas a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM), además de la capacitación de más de 90 facilitadores que apoyarán la implementación en terreno.

La gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Achs, Paulina Calfucoy, destacó que “esta alianza refleja el compromiso de la Achs con la prevención y el cuidado integral. Queremos poner a disposición de todas las escuelas nuestro conocimiento técnico para que cada establecimiento cuente con apoyo en la construcción de espacios seguros e inclusivos”.

El convenio contempla también la entrega de protocolos y recursos en línea con las principales políticas educativas como la Ley de Inclusión, el Programa de Integración Escolar y la Ley 21.545 sobre Autismo. Así, los establecimientos educativos tendrán acceso a herramientas prácticas que faciliten la implementación de estas normativas en su día a día, y que podrán compartir con los miembros de la comunidad educativa, como centros de padres y apoderados.

Este trabajo conjunto por la Achs y el Mineduc busca consolidar una red de apoyo y formación que no solo entregue conocimientos técnicos, sino que también impulse un cambio cultural en la forma de concebir la convivencia escolar, priorizando la inclusión, el respeto y el cuidado integral tanto de estudiantes como profesores.