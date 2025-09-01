Entel comienza cumplimiento de la normativa anti-spam con llamadas a través del prefijo 809 123 y 600 123

Desde la compañía de tecnología y telecomunicaciones consideran que la medida contribuirá al bienestar de los clientes, ya que con la utilización de estos prefijos podrán tener mayor control sobre las llamadas que reciben.

Transparencia es también confianza y eso es algo que Entel pone al servicio de todos sus clientes. CEDIDA.

¿Te llamó el 123? Es Entel. A partir de agosto las llamadas de Entel a sus clientes y no clientes serán reconocidas en segundos.

Se trata de una nueva normativa implementada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que entrará en vigencia el próximo 13 de agosto y regula las llamadas comerciales mediante el uso obligatorio de prefijos para distinguir este tipo de comunicaciones y cuenta con el total respaldo de Entel. La compañía de tecnología y telecomunicaciones ya tiene su numeración asignada, y utilizará la numeración que comienza con 809 123 para el caso de llamadas comerciales no solicitadas, y 600 123 para aquellas solicitadas o autorizadas por los clientes.

“En Entel estamos a favor de regular las llamadas comerciales mediante esta nueva numeración. Creemos que esta medida contribuirá al bienestar de los clientes, ya que les permitirá identificar de inmediato cuándo se trate de una llamada comercial, gracias al prefijo 809. Esto les dará la libertad de decidir si la llamada es prioritaria o puede ser postergada”, explicó Pedro Suárez, gerente de Regulación de Entel.



Asimismo, la empresa está preparada para ofrecer este servicio a sus clientes empresariales, como bancos, retail u otras que necesiten utilizar estos prefijos 809 y 600 con otra numeración, para sus propias llamadas masivas, garantizando así el cumplimiento de la nueva regulación.

“En Entel estamos comprometidos con la transparencia y el respeto hacia nuestros clientes, por lo que apoyamos las iniciativas que tienen como objetivo mejorar la experiencia y control de los usuarios sobre sus comunicaciones”, añadió Suárez.



Más información en la web de Entel: www.entel.cl/numeracion-unica.