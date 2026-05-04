Remezón en Azul Azul: fiscalía allana CDA, domicilio de Michael Clark y otras cuatro sociedades por Caso Sartor

El allanamiento se materializó este lunes, en medio de la investigación por presuntos delitos de negociación incompatible, administración desleal y fraude a Ley de Mercado de Valores.

Fuerte remezón en Azul Azul. Este lunes el Ministerio Público llevó a cabo el allanamiento a la concesionaria que administra a la U de Chile, al domicilio de Michael Clark y otras cuatro sociedades ligada al Caso Sartor.

La orden de entrada, registro e incautación la gestionó el fiscal Juan Pablo Araya ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación en contra de la administradora general de fondos, Sartor AGF, según consigna Radio Biobío.

En concreto, la fiscalía indaga la presunta comisión de delitos de negociación incompatible, administración desleal y fraude a Ley de Mercado de Valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones.

Respecto a las dependencias que allanó la PDI durante la jornada corresponden a: Azul Azul S.A., Bulla SpA., Inversiones Antumalal Limitada., Romántico Viajero SpA., RedWood Capital SpA., y el domicilio particular de Michael Clark.

Caso Sartor: Azul Azul bajo la lupa

El Ministerio Público indaga hechos que habrían ocurrido entre junio de 2016 y octubre de 2025, donde Michael Clark y un grupo de imputados habrían estructurado un esquema para usar a Sartor para financiar sociedades ligadas a sus dueños o socios, “en conflicto con el interés de los aportantes”.

En este marco, se acusa que Sartor recibió dinero de los aportantes, pero en vez de priorizar inversiones que proyectaran mayores ganancias para sus clientes, determinaron otorgarse recursos a sí mismos. Considerando lo anterior, se ha puesto bajo la lupa la compra de Azul Azul, ya que se sospecha que dichos dineros podrían haber financiado la adquisición de la concesionaria que maneja a la Universidad de Chile.

De hecho, la investigación apuntaría a que existen operaciones ligadas al financiamiento y constitución del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, el cual se usó para comprar las acciones de Carlos Heller, lo que terminó dejando a Clark como presidente de Azul Azul hasta hace unos días, cuando Cecilia Pérez asumió el cargo.