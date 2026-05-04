Los temas que abordarán Marco Rubio y el papa León XIV durante su cita este jueves en el Vaticano

Además, el secretario de Estado estadounidense mantendrá encuentros con los ministros italianos de Asuntos Exteriores y de Defensa.

INSTAGRAM.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajará esta semana a Roma con el propósito de reunirse con autoridades del gobierno italiano, además de concretar una cita con el papa León XIV.

De acuerdo con lo anticipado por el Departamento de Estado norteamericano, durante su gira de dos días, Rubio buscará “impulsar las relaciones bilaterales” con Italia y el Vaticano.

En primer lugar, el funcionario de la administración Trump se reunirá este miércoles con los ministros italianos de Asuntos Exteriores y de Defensa, Antonio Tajani y Guido Crosetto, respectivamente.

Según se detalló, estos encuentros se centrarán en “los intereses comunes en materia de seguridad y en la coordinación estratégica“.

Una cita que adquiere especial relevancia dado el anuncio de Trump sobre el retiro de las tropas estadounidenses desde Alemania y el anticipo en cuanto a que haría lo mismo en Italia y España.

Respecto del tema, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo este lunes que no apoyaría una eventual retirada de tropas norteamericanas desde su país.

La cita de Marco Rubio con el papa León XIV

Por otra parte, la reunión entre Rubio y el pontífice está programada para el jueves 7 de mayo, a 11:30 horas (10:30 GMT), en el Palacio Apostólico del Vaticano.

El último encuentro entre ambos se produjo en mayo de 2025, durante una reunión en la que también tomó parte el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.

Se espera que durante este encuentro, que se prolongará durante 30 minutos, ambos aborden tanto la guerra de Irán, como otros asuntos referentes a Latinoamérica.

“El secretario Rubio se reunirá con los dirigentes de la Santa Sede para analizar la situación en Oriente Medio y los intereses comunes en el hemisferio occidental”, adelantó el Departamento de Estado norteamericano.

En la cita que sostendrán Marco Rubio y el papa León XIV se espera que el norteamericano busque recomponer las relaciones entre Donald Trump y el pontífice, luego de los mensajes en que este último criticó con dureza la guerra en Irán y que el mandatario lo calificó de ser “débil” y “pésimo en política exterior”.