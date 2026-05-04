Megarreforma: las líneas rojas del comité DC-FRVS y las señales de apertura del Gobierno

Cuatro fueron las propuestas que la alianza DC-FRVS presentó esta jornada a autoridades de Gobierno en La Moneda. Una de ellas afecta al corazón de la ley miscelánea: proponen rebajar el impuesto corporativo a 25% y no a 23%.

En la mañana de este lunes, el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, junto a la bancada de diputados del partido y los parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) se reunieron con los ministros de Interior y de Hacienda, Claudio Alvarado (UDI) y Jorge Quiroz (IND), para discutir la megarreforma del Gobierno.

En una carta entregada al Ejecutivo, el comité DC-FRVS condicionó en la reunión celebrada en La Moneda su apoyo a la también denominada Ley de Reconstrucción o miscelánea a la inclusión de cuatro propuestas. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, un plan de rescate agrícola basado en cuatro pilares: la regulación de oligopolios, el fomento a la mediana agricultura y un fondo de estabilización de insumos y fertilizantes.

La segunda de las propuestas insta al Ejecutivo a que la reforma tributaria se implemente de manera progresiva. Así, la rebaja del impuesto de primera categoría -el corazón del proyecto- debería ser rebajarse, a juicio de la DC y la FRVS, del 27 al 25% en un plazo de tres años, en lugar del 23% que desea la actual administración. Esta rebaja solo podrá mantenerse si es que el PIB supera el 4% y si es que se crean 180 mil empleos anuales formales. Asimismo, se propone que la invariabilidad tributaria se tramite por separado como una reforma constitucional y que ésta se fije en 15 años para grandes proyectos de inversión y no en 25.

Por otra parte, la tercera y cuarta propuesta proponen una serie de medidas relativas a la reclasificación de empresas, fomento al empleo y otras de alivio a la clase media como rebajar la patente comercial de la pymes a al 0,25% y un IVA diferenciado para la canasta básica.

La señales del Gobierno

Según pudo averiguar EL DÍNAMO, los participantes de la reunión notaron un buen recibimiento del Gobierno a algunas de las medidas propuestas.

Muestra del buen ánimo, según conocedores de la reunión, es que se tiene previsto la convocatoria de reuniones entre el equipo técnico de la bancada y funcionarios de Hacienda, para llegar a acuerdos en algunos de los puntos.

El Ejecutivo, además, habría visto con buenos ojos la asignación de ayudas para los transportistas rurales, de manera de paliar el alza del precio de los combustibles.

Por otra parte, el Gobierno reiteró el compromiso de no rebajar programas sociales y a congelar el valor de las contribuciones a las del año pasado, de modo de no aumentar lo que se recorte del Fondo Común Municipal.

El timonel de la FRVS, Jaime Mulet, en conversación con EL DÍNAMO también evaluó de forma positiva la reunión: “Vi buena disposición al diálogo en temas que plantearon colegas, fundamentalmente relativos a los altos precios del transporte interurbano rural e interprovincial que no tiene subsidio y los problemas especiales que tiene la agricultura. Creo que es bueno dialogar”.