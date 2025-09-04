El arte de anticipar lo incierto: de la gestión de riesgos a la elaboración del plan b personal

La UAI presenta dos cursos que abordan la incertidumbre desde lo corporativo y lo personal, para así profundizar en las herramientas que se necesitan para navegar el Chile de hoy.

En un mundo marcado por la incertidumbre, la Universidad Adolfo Ibáñez propone una doble mirada para enfrentar lo impredecible. A través de dos programas formativos —uno enfocado en la gestión estratégica de riesgos empresariales y otro en el diseño de un Plan B personal con propósito—, la institución busca entregar herramientas concretas para anticipar y responder a los cambios que hoy afectan tanto a organizaciones como a individuos.

El Curso de Gestión de Riesgos y Seguros, un enfoque estratégico está diseñado para ejecutivos, profesionales del área financiera y líderes de riesgo que enfrentan amenazas cada vez más complejas. Ciberseguridad, continuidad operativa, cambio climático y reputación corporativa son algunos de los ámbitos que el programa aborda, junto con el rol que cumplen los seguros como respaldo frente a escenarios críticos.

En paralelo, el Curso Plan B: Diseñando tu futuro con propósito responde a un fenómeno cada vez más extendido: trayectorias laborales menos lineales, despidos inesperados y la necesidad de reconversión. El programa invita a repensar la vida profesional en clave de autonomía, diversificación de ingresos y búsqueda de sentido, proyectando nuevas oportunidades para la segunda mitad de la carrera laboral.

Dos dimensiones de una misma necesidad

Aunque a primera vista los programas parecen responder a públicos distintos, ambos dialogan en un mismo eje: la necesidad de anticipación y adaptación en un contexto cambiante. Si las empresas requieren de planes estratégicos para proteger su patrimonio, las personas necesitan alternativas para sostener su proyecto vital con independencia y propósito.

Los dos cursos son impartidos por el empresario y académico Carlos Sanhueza, y se desarrollarán entre septiembre y noviembre de 2025 en formatos online y blended. Con un enfoque práctico y orientado a la toma de decisiones, buscan no solo transmitir conocimiento, sino también cultivar habilidades aplicables de inmediato en la vida profesional y personal.

Además, ambos programas recogen los desafíos actuales del entorno: la aceleración tecnológica, los riesgos emergentes vinculados a la inteligencia artificial y la ciberseguridad, y las tensiones propias de un mercado laboral que ya no ofrece trayectorias lineales. La propuesta de la UAI, en ese sentido, no se limita a entregar contenidos, sino que busca abrir espacios de reflexión y acción estratégica.

Para la universidad, el valor está en formar líderes y profesionales capaces de tomar decisiones conscientes en medio de la vulnerabilidad e incertidumbre. En las organizaciones, eso significa cuidar la continuidad del negocio; en la vida personal, significa proyectar un camino propio con autonomía y propósito.

De esta manera, la UAI plantea que la gestión de riesgos no es solo una disciplina corporativa, sino también una competencia vital. Porque, en definitiva, lo único seguro es la incertidumbre, y aprender a navegarla es la mejor estrategia para las organizaciones y para quienes las lideran.