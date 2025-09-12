“No tiene intereses personales ni vínculos políticos”: IA será ministra contra corrupción en Albania

Por primera vez en la historia de la política europea la inteligencia artificial (IA) ocupará un cargo y será el de ministra en el gabinete del primer ministro de Albania, Edi Rama, quien inicia su cuarto mandato al frente del país. Se trata de un hito en la administración pública global, en un intento por combatir la corrupción y modernizar el Estado.

La IA, bautizada bajo el nombre de Diella se integró como responsable de un área clave de la administración, con competencias dirigidas a la supervisión de procesos administrativos y la gestión de datos estatales, teniendo como función principal analizar grandes volúmenes de información para detectar patrones irregulares y alertar sobre posibles casos de corrupción. Además, se encargará de optimizar la eficiencia de los servicios públicos.

“La inteligencia artificial no tiene intereses personales ni vínculos políticos, por lo que puede garantizar transparencia y objetividad en la gestión pública“, aseguró Rama, defendiendo la medida ante las diversas reacciones en el país. “Nuestro objetivo es construir un gobierno más eficiente, transparente y libre de corrupción, y la tecnología es nuestra mejor aliada en este desafío”.

La IA como ministra tendrá acceso a bases de datos gubernamentales de Albania y podrá identificar irregularidades en tiempo real, lo que permitirá actuar con mayor rapidez ante malas prácticas o posibles delitos. Asimismo, se espera que con la automatización de procesos administrativos reduzca la burocracia y mejore la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

De tal manera, el proceso incluyó la adaptación de marcos legales y la capacitación de funcionarios, maximizando los esfuerzos para interactuar de manera correcta con la nueva ministra digital. El capítulo de la integración de la tecnología a un gobierno a nivel internacional fue abierto por Albania, posicionándose con la iniciativa como un país pionero en la utilización de IA.