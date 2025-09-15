Entel amplía su atención al cliente y ofrece soporte técnico 24/7 por teléfono y WhatsApp

La iniciativa busca responder a una necesidad concreta: contar con asistencia técnica en cualquier momento, especialmente durante la noche, para aquellos que trabajan, estudian o se encuentran jugando o disfrutando de películas.

Con esta implementación en promedio se logran resolver un 75% de los casos en línea. CEDIDA.

Entel anunció la implementación de su servicio de Atención Técnica Remota Hogar 24/7, disponible a través de call center y WhatsApp. Con esta ampliación, los clientes podrán acceder a soporte continuo todos los días, a cualquier hora. Anteriormente la atención se entregaba con horario menos extenso, con cobertura de 8:00 y las 00:00 horas de lunes a sábado, y entre las 9:00 y las 00:00 horas los domingos.

La iniciativa responde al compromiso de la compañía por entregar un servicio más cercano y útil, especialmente para quienes trabajan o estudian en horario nocturno, o bien disfrutan de actividades como ver películas, jugar en línea o navegar por internet hasta altas horas de la noche.

Durante el período de marcha blanca, desarrollado entre abril y junio, Entel registró más de 2 mil atenciones, de las cuales un 1,5% se realizó en horario nocturno. Los resultados han sido positivos: el 75% de los casos se resolvió en línea, mientras que el 25% restante fue derivado a visitas técnicas, de las cuales un 70% logró agendarse para el mismo día.

Asimismo, la satisfacción de los clientes ha mostrado un alza significativa. Según encuestas aplicadas en junio, el 85% calificó como “útil” la atención nocturna. Entre los casos más frecuentes resueltos de manera remota destacan la configuración y reinicio de routers, recuperación de claves Wifi, ajustes de control parental y solución de problemas de conectividad en internet o televisión. Esto permite que la mayoría de los usuarios obtenga respuestas inmediatas sin necesidad de esperar una visita en terreno, reservando estas solo para situaciones más complejas.

“Para nuestros clientes es clave sentirse acompañados y respaldados. Con este modelo queremos que sepan que cuentan con Entel siempre que lo necesiten. Somos la única compañía que ofrece atención técnica remota continua las 24 horas, lo que refuerza nuestro compromiso de entregar valor y diferencia

os en la industria”, destacó la gerenta de Experiencia y E-commerce de Entel, Yanina Manassa.



Con este nuevo modelo de atención, Entel busca dar respuesta a una necesidad concreta de sus usuarios: contar con asistencia técnica en cualquier momento del día, especialmente en horarios en que tradicionalmente no existía soporte disponible. De esta manera, la compañía adapta sus procesos a los hábitos reales de consumo, donde internet y televisión se utilizan de manera continua y sin horarios definidos.

El servicio está habilitado para clientes de internet fibra y televisión hogar, quienes pueden acceder a la atención remota a través del call center (103 desde celulares Entel o 600 3600 103 desde red fija) y vía WhatsApp.