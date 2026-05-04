Ministra Wulf confirma despidos en Injuv por recorte: “90% del presupuesto se gasta en sueldos y temas administrativos”

El Ministerio de Desarrollo Social realizará un recorte de 47,7% en el Injuv, apuntando a “reordenar la institucionalidad”.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) dio a conocer la semana pasara que ejecutará un recorte presupuestario de 2,4%, que a pesar de ser menor a lo que solicitó Hacienda, implicará cambios importantes en la cartera, ya que esta reducción afectará a diversos programas y al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).

No obstante, desde el Gobierno han enfatizado que no se contemplan “reducciones en beneficios ni coberturas”. Bajo este contexto, la ministra del Mideso, María Jesús Wulf, entregó más detalles sobre este “reordenamiento”.

“Las distintas líneas presupuestarias tienen un promedio de cómo se van ejecutando año a año, ajustamos los presupuestos a esa línea. En el caso de los ajuares garantizamos de que ningún niño en Chile no va a tener su ajuar”, comenzó diciendo en conversación con Radio Agricultura.

Recorte presupuestario en Injuv: “El 90% se gasta en sueldos y temas administrativos”

En cuanto al Injuv, la cartera precisó que la disminución presupuestaria será de un 47,7%, considerando que gran parte de estos recursos se estaría gastando en temas administrativos.

“El 90% del presupuesto del Injuv, que es de aproximadamente 8 mil millones de pesos, se gasta en sueldos y en gastos administrativos. Solamente el 10% en programas y de ese 10% la población juvenil que es atendida es un 0.7%”, expresó la secretaria de Estado.

Siguiendo en esa línea, la ministra Wulf apuntó a la necesidad de “reordenar la institucionalidad que aborda los desafíos que enfrenta hoy día nuestra juventud. Tenemos que cuidar los recursos de todos los chilenos”.

A lo que agregó: “Es importante diseñar buenas políticas públicas y para eso tenemos que ajustar la institucionalidad a esas necesidades”.

Teniendo en cuenta el porcentaje que se reducirá del presupuesto, la secretaria de Estado aseguró que habrán despidos y otros ajustes. “Nosotros hemos sido muy transparentes en conversarlos con las asociaciones de funcionarios. Eso es lo que va a ocurrir (despidos), pero siempre poniendo el foco en ofrecer una institucionalidad que permita que los jóvenes estén mejor”, aseveró.

Esto, luego de que la semana pasada la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) denunciara despidos masivos, advirtiendo el cese de funciones de 137 trabajadores a nivel nacional.