Prompts for Dummies

Dominar el arte del “prompt” es más fácil de lo que parece. Aquí te comparto soluciones prácticas y sencillas con los pilares clave para lograr claridad, contexto y tono. Accede a plantillas listas para usar que te permitirán obtener resultados coherentes y precisos para hablar claro con la IA.

Sé que para muchos la Inteligencia Artificial (IA) aún suena a película futurista o a algo demasiado técnico. Pero, créanme, es la herramienta más poderosa que tenemos hoy para crear. Y no estoy hablando de textos robóticos o imágenes tecnológicas. Hablo de desbloquear el poder de la IA, usándola como si fuera tu mejor partner, y esto solo sucederá siempre y cuando le “hables bien”.

El secreto está en el famoso y ya popular “prompt”, que no es solo una instrucción, sino el lenguaje con el que uno se comunica con esta tecnología. Es la llave para que la IA aterrice en resultados coherentes y precisos. Es como pedirle a un buen sommelier que te recomiende el vino perfecto, pero si le dices solamente “traeme un tinto”, el resultado será personal y genérico, y de seguro eso no lo queremos.

La buena noticia es que dominar el arte del “prompt” es sencillo, y no tiene que ser formal ni técnico. De hecho, la naturalidad es la “herramienta” para conectar. Se trata de darle contexto, ese toque de marca, para que la IA tenga dinamismo y sepa de qué va tu búsqueda.

Pilares para un “prompt” épico

Para dominar el arte de un buen “prompt” y que tu contenido brille, necesitas precisión. Aquí va una fórmula que uso a diario y que me ha traído excelentes resultados.

Claridad: el norte de tu petición. Dale a la IA un mensaje tan claro y conciso que no tenga opción de desviarse. Si necesitas ser un experto en viajes, díselo Tu rol es guiar el proceso.

Especificidad: cero confusión. ¿Quieres hablar de seguidores en TikTok? Sé detallista. Indica cómo influyen en el algoritmo y el alcance. Cuanta más información proporciones, más precisos serán los resultados.

Contexto: tu marca al centro. La IA no puede hablar por tu marca si no la conoce. Dale data sobre tu audiencia, tus objetivos y tu identidad para que el contenido sea coherente y relevante. Si eres community manager de una marca de moda, que lo sepa, comunícalo.

Formato y requisitos: crea un brief completo. ¿Necesitas un guion de 4 minutos, un carrusel de 6 diapositivas, o solo un titular? Se claro y directo.

Especifica el formato, la extensión o el número de puntos. ¡Así como pides la hora, pide el resultado! Si necesitas una lista defínele el número de puntos a entregar.

Tono: la voz que conecta. Este es el toque final, el branding de tu texto. El tono, que en marketing digital es el lenguaje verbal y escrito que usas para conectar, debe alinearse con tu identidad de marca. Si quieres un tono cercano y conversacional, como si hablaras entre colegas, ¡pídelo!.

Hora de la acción

Aquí tienes algunas plantillas que puedes usar hoy mismo para que la IA se ponga a trabajar como tu asistente personal. Recuerda, el secreto está en repetir, probar y mejorar hasta obtener ese resultado perfecto, ese entretenimiento educativo que tu audiencia necesita.

Prompts para generar contenido al instante

Creación de posts: Eres social media manager de [MARCA/NEGOCIO] (ej: una academia de idiomas). Escribe un post para [RED SOCIAL] (ej: Instagram) con 5 consejos para [OBJETIVO]. Utiliza un tono [TONO] (ej: cercano y motivador), dirigido a [AUDIENCIA].

Guion de video corto: Eres social media manager especializado en [INDUSTRIA] (ej: deportes). Crea el guion para un vídeo de [RED SOCIAL] (ej: TikTok) que explique [OBJETIVO]. Utiliza un tono [TONO] (ej: motivador). El video tiene que [CARACTERÍSTICAS] (ej: durar un minuto, incluir un gancho y un CTA).

Prompts para buscar inspiración

Ideas múltiples redes: Eres social media manager especializado en [INDUSTRIA] (ej: mascotas). Dame [NÚMERO] ideas de contenido adaptadas para [RED SOCIALES] (ej: Instagram, TikTok, Pinterest). El objetivo es [OBJETIVO] para [AUDIENCIA] interesadas en [INTERESES]. Asegúrate de que las ideas de contenido sean [CARACTERÍSTICAS].

Ejercicios creativos: Eres un social media manager especializado en [INDUSTRIA] (ej: moda). Crea una lista de [NÚMERO] ejercicios creativos para superar un bloqueo de contenido en [RED SOCIAL] (ej: Instagram). Asegúrate de que cada ejercicio sea [CARACTERÍSTICAS] (ej: práctico y fácil de implementar), utilizando un tono [TONO] (ej: motivador).

Prompts para reutilizar contenido

Carrusel: Eres un copywriter especializado en [INDUSTRIA]. A partir de este artículo (link de referencia) de mi blog sobre [TEMA] reutilízalo para crear un carrusel de [NÚMERO] diapositivas para [RED SOCIAL].

Post de linkedIn: Eres social media manager en [MARCA/NEGOCIO] (ej: una agencia de marketing). Reutiliza este caso de éxito (link de referencia) y conviértelo en una publicación de LinkedIn que resuma el proceso y los resultados. Incluye cifras clave. Utiliza un tono [TONO] (ej: profesional y persuasivo).

La guinda de la torta

No olvidemos que el objetivo es mover o motivar a la acción. Los “call to action” (CTA) son fundamentales para la conversión. Puedes usar la IA para:

Generar listas de CTA: Pídele que genere 10 CTA para [RED SOCIAL] (ej: Instagram) de una empresa [SECTOR] (ej: accesorios para mascotas) con el objetivo de aumentar la interacción y generar conversiones.

Mejorar CTA existentes: Pídele que analice tus llamadas a la acción actuales y proponga mejoras que las hagan más atractivas, efectivas y orientadas a la acción, justificando cada cambio. Adjunta tus archivos con las estrategias y pídele que las mejore.

Ahora ya sabes cómo hablarle a la IA con precisión. Recuerda que el secreto está en repetir, probar y mejorar hasta obtener un resultado deseado.