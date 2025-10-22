Aguas Andinas y Parque Cordillera inauguran “La Casa del Agua”, una experiencia educativa sobre el ciclo del recurso hídrico

La muestra busca promover el aprendizaje activo en un entorno natural y fortalecer el vínculo entre las personas, el territorio y el agua que da vida potenciando la conexión de la compañía con diversos espacios dispuestos para la comunidad. A partir de esta semana, la casa estará abierta a todos quienes visiten el Parque Aguas de Ramón en La Reina.

Un conjunto de ilustraciones recorre la historia del agua, el camino que transita desde su origen hasta la potabilización y como se asegura su calidad. CEDIDA.

Aguas Andinas, en colaboración con Parque Cordillera, estrenó “La Casa del Agua”, una exposición educativa permanente para acercar a la ciudadanía al conocimiento y valor del ciclo del recurso. En la jornada inaugural, participaron ejecutivos de la compañía y de la Asociación Parque Cordillera, quienes acompañaron a los alumnos de Pre Kinder del colegio Chartwell International School a recorrer la muestra, en una experiencia lúdica y formativa pensada para toda la familia y los miles de visitantes que vistan el parque Aguas de Ramón, en donde se encuentra la nueva instalación de Aguas Andinas.

CEDIDA.

La Casa del Agua está compuesta por láminas ilustradas que relatan el recorrido del agua potable en Santiago. A través de imágenes coloridas y datos clave, este espacio aborda temas fundamentales como la historia del agua en la capital (desde acequias y pozos hasta redes modernas), el ciclo completo hasta su potabilización (captación, tratamiento, distribución, uso, recolección y depuración), además de la calidad y seguridad del agua de la llave de Santiago, que sitúa a Chile junto a Costa Rica como los únicos países latinoamericanos en donde se puede beber agua directamente de la llave de forma segura. La exposición también muestra obras y soluciones hídricas basadas en la naturaleza, y proyectos de economía circular del agua, como los que se realizan en las biofactorías de Aguas Andinas.

“Esta Casa del Agua simboliza un sueño compartido: educar, recuperar y cuidar. Refleja nuestro compromiso con el cuidado del medioambiente y con las futuras generaciones. Junto a Parque Cordillera potenciaremos este espacio para que las familias puedan aprender sobre la importancia de proteger un recurso tan vital como el agua potable”, expresó José Sáez Albo

oz, gerente general de Aguas Andinas.



CEDIDA.

La Casa del Agua está ubicada en el corazón del Parque Aguas de Ramón, un área de conservación ecológica de 3.300 hectáreas, considerada uno de los 25 hotspots de biodiversidad mundial. Una zona que busca promover el aprendizaje activo en un entorno natural y fortalecer el vínculo entre las personas, el territorio y el agua que da vida. El parque, caracterizado por su ecosistema mediterráneo montañoso único en Sudamérica, alberga cerca de 300 especies de flora precordillerana (como el guayacán y la palma chilena) y 82 especies de fauna (incluyendo el cóndor, el zorro culpeo y la vizcacha), con 17 de ellas en categoría de conservación.

“Elegimos este parque porque es el que más biodiversidad tiene y el más visitado, con más de 120 mil visitas al año, de las cuales cerca de 30 mil corresponden a niños. En conjunto con Aguas Andinas queremos que esta Casa del Agua se llene de aprendizaje y conciencia sobre nuestro recurso más vital”, señaló el director de Parque Cordillera, José Pedro Guilisasti.



Desde hace años, Aguas Andinas ha estado implementando soluciones sostenibles como las 23 zanjas de infiltración (que suman 1.800 metros lineales) que existen en Aguas de Ramón. Estas excavaciones con gravilla, enmarcadas en la estrategia Biociudad de la compañía como hoja de ruta hacia 2030 para combatir el cambio climático, permiten la captación de aguas lluvias y la recarga de acuíferos, infiltrando lentamente el agua hacia las napas subterráneas.

La nueva Casa del Agua busca captar nuevas audiencias, especialmente a niñas, niños, jóvenes y familias, promoviendo la conciencia ecológica y el uso sustentable del recurso hídrico.