Cadem y CAE: 79% apoya convenios de pago para deudores que ganan menos de $3,5 millones al mes

El sondeo mostró que el 64% de los consultados considera que condonar el CAE sería injusto para quienes ya pagaron su crédito.

El embargo de las cuentas de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) fue abordado por la última encuesta Plaza Pública de Cadem, según la cual el 79% dijo apoyar que se establezcan convenios de pago para aquellos que ganan menos de $3,5 millones mensuales.

Sobre la opción de que el Estado “cobre la deuda por vía judicial o administrativa a las personas que ganan más de 3,5 millones al mes”, un 70% la apoyó y el 24% se mostró en desacuerdo.

Además, el 53% de los encuestados señaló que los deudores “deberían pagar su deuda, porque recibieron un beneficio del Estado”.

Por el contrario y frente a las medidas implementadas por el gobierno de José Antonio Kast, el 43% declaró que “debería condonarse total o parcialmente la deuda, porque el CAE fue un sistema injusto”.

Respecto de la posición de las personas respecto al CAE y su cobro, las tres afirmaciones que consiguieron el mayor respaldo fueron:

Condonar el CAE sería injusto para quienes ya pagaron su crédito (64%).

Las deudas del CAE deben pagarse, aunque el sistema haya sido imperfecto (59%).

El Estado no debería embargar sueldos ni cuentas bancarias por deudas educacionales (54%).

Cadem mostró baja en la aprobación de Kast

Por otra parte, según los resultados de la encuesta Cadem, el 40% (-1 punto) aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast.

Por el contrario, las personas consultadas mostraron que la desaprobación al mandatario creció un punto respecto del último sondeo, con lo que alcanzó un 54%.