OpenAI lanza ChatGPT Atlas, su navegador con IA para desafiar el dominio de Google

Basado en las funciones de ChatGPT, el navegador combina búsqueda contextual, memoria y automatización para competir con Chrome y Edge.

OpenAI presentó ChatGPT Atlas, un navegador web impulsado por Inteligencia Artificial que busca desafiar el dominio de Google y competir directamente con Chrome y Edge.

El anuncio tuvo un impacto inmediato en el mercado: las acciones de Alphabet, matriz de Google, cayeron más de un 2%, lo que redujo su valor en más de 150.000 millones de dólares.

Atlas, disponible inicialmente solo para usuarios de macOS de Apple, incorporó una versión avanzada de ChatGPT dentro del propio navegador. Paralelamente, OpenAI trabaja en versiones para Windows, iOS y Android, aunque sin una fecha confirmada. “Queremos llevar la nueva herramienta a Windows y a los dispositivos móviles lo antes posible”, declaró Sam Altman, director ejecutivo de la compañía.

A diferencia de otros navegadores, Atlas combina la navegación tradicional con un asistente capaz de analizar páginas en tiempo real, resumir contenidos y ofrecer información complementaria. Permite traducir textos, comprar en línea mediante un agente de IA y organizar resultados en categorías como noticias, videos o imágenes. También ofrece ayuda para redactar mensajes y ejecutar comandos en lenguaje natural, como “abre las páginas que consulté ayer” o “cierra las pestañas activas”.

El navegador incluye una memoria opcional que recuerda temas y sitios visitados para personalizar las búsquedas, pero los usuarios pueden controlar o eliminar estos datos. “La memoria es una función crucial de ChatGPT que a los usuarios les encanta… Lo mismo ocurrirá al navegar por la web en Atlas”, explicó Adam Fry, líder de producto de ChatGPT Search.

En su Modo Agente, disponible para suscriptores de pago, Atlas puede reservar viajes, pedir comestibles o crear listas de compras, aunque con límites de seguridad. Para Will Ellsworth, responsable de investigación de OpenAI, “debería sentirse realmente como una extensión natural de mí mismo“. Altman añadió: “Hay mucho más por añadir. Este proyecto aún está en sus primeras etapas”.

El lanzamiento marca un nuevo paso en la estrategia de OpenAI para expandirse más allá de ChatGPT, integrando herramientas y servicios en un ecosistema digital centrado en la inteligencia artificial.