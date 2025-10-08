Gracias a IA: como la invención de destinos turísticos ficticios pone en riesgo a viajeros

Dos turistas en Perú tenían como destino el Cañón Sagrado de Humantay, un lugar que no existe.

Dos turistas en turistas en Perú pagaron 160 dólares (152.000 pesos chilenos) para ser abandonados en una carretera rural sin la existencia del lugar prometido. De esa manera la inteligencia artificial (IA) irrumpió en el mundo de los viajes, creando destinos turísticos ficticios que llevan a poner en peligro a viajeros que buscan conocer sitios nuevos.

El caso, recogido e informado por la BBC, es uno de los más ilustrativos. Completamente entusiasmados, los dos turistas llegaron con teléfono en mano para mostrar sus planes de hacer senderismo al experimentado guía Miguel Ángel Góngora Meza, fundador de Evolution Treks Perú. Su destino era el Cañón Sagrado de Humantay, un lugar completamente ficticio.

“Me mostraron la captura de pantalla, redactada con seguridad y llena de adjetivos vívidos, pero no era cierta. ¡No existe ningún Cañón Sagrado de Humantay!”, detalló Góngora al medio británico, quien aseguró que ese “tipo de información errónea es peligrosa en Perú“.

“Cuando usas ChatGPT, que combina imágenes y nombres para crear una fantasía, puedes encontrarte a 4.000 metros de altitud sin oxígeno ni señal telefónica“, añadió el guía.

De acuerdo a una encuesta de Global Rescue (2025), el 24% de turistas usan IA para planificar viajes, siendo los menores de 35 años los que más lo realizan con un 40%. Sin embargo su uso no es preciso, generando recomendaciones absurdas como ubicar a la Torre Eiffel en Beijing o proponer paseos “breves” de varios kilómetros.

Es en ese sentido que los expertos recomiendan utilizar los itinerarios generados por IA como puntos de partida o de referencia, pero nunca como planes definitivos. Verificar detalles de destinos turísticos como horarios en webs oficiales, consultar grupos locales en redes sociales y utilizar aplicaciones oficiales para medir distancias reales es esencial para no caer en una problemática mayor debido a la IA.

El juicio humano y la experiencia local, por ahora, no pueden ser sustituidos por modelos avanzados de inteligencia artificial.