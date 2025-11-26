Carreras tecnológicas top: con alta empleabilidad, salarios competitivos y sin PAES

Profesionales y técnicos cada vez más especializados, con habilidades tecnológicas y sello innovador, son altamente demandados por empresas de diferentes rubros. INACAP, institución adscrita a gratuidad, elaboró una lista de algunas carreras con buena proyección laboral.

En un mercado laboral cada vez más exigente y en constante transformación, es fundamental que quienes están pensando en ingresar a la Educación Superior, cuenten con toda la información necesaria antes de tomar una decisión. Por ejemplo, conocer las proyecciones laborales, el promedio de sueldo que ofrece cada profesión y la conexión con la vocación de cada persona.

Con programas modernos, tecnológicos y actualizados a las necesidades del mercado laboral, las carreras técnico-profesional cada vez han ido ganando más terreno y hoy son la alternativa más rentable. En este sentido, 9 de cada 10 titulados de INACAP encuentran empleo dentro del primer año, y se quedan trabajando en la misma región donde estudiaron, contribuyendo así al desarrollo local y a la descentralización productiva. Estas cifras se reflejan en el último informe de empleabilidad que la institución realiza todos los años, y que da cuenta de la pertinencia de sus programas de estudio.

Para Lucas Palacios, rector de INACAP, “la Educación Superior TP es la mejor alte

ativa de estudio en una sociedad cada vez más desafiada, por la evolución tecnología constante y el cambio demográfico. A lo largo de nuestras 29 Sedes de Arica a Punta Arenas y nuestra sede online, trabajamos para formar técnicos y profesionales que respondan a las necesidades del ento

o productivo y que, al mismo tiempo, sean capaces de liderar el Chile que queremos construir. Y lo más importante, nuestras carreras no exigen PAES y nuestros estudiantes pueden acceder a gratuidad y a beneficios puntuales como nuestra beca STEM”.



Algunas carreras y rubros Top y sin PAES

Automatización y robótica, con 91% de empleabilidad promedio, en su modalidad técnica y de ingeniería, es una de las carreras con mayor proyección laboral en el país y que, como todas las de INACAP no exige PAES, llegando a sueldos promedio que superan el millón de pesos.

“Estos especialistas son fundamentales en la transformación digital de la industria y cumplen una función estratégica para sectores productivos como minería, telecomunicaciones, aeronáutica, electromecánica, energía y logística. Son clave en empresas que buscan avanzar hacia una producción más inteligente y eficiente utilizando, por ejemplo, sistemas automatizados, robótica colaborativa y visión artificial”, indicó Nelson Gas, director del Área de Automatización y Robótica de INACAP.



Otro rubro altamente demandado es el de Mantenimiento Industrial. Según cifras de esta casa de estudios, alcanza una empleabilidad de 90% y la remuneración también supera el millón de pesos al primer año de titulación. Carmen Gloria Lobos, directora sectorial de Mantenimiento y logística de INACAP, explicó que “existe una demanda proyectada y urgente de talento. El sector minero, por ejemplo, requerirá más de 34.000 nuevos trabajadores en la próxima década, de los cuales al menos 35% estará ligado al mantenimiento y la confiabilidad. Otros sectores, como la industria aeronáutica y las plantas desaladoras, también proyectan un crecimiento significativo. Las empresas buscan urgentemente perfiles híbridos, especialmente al Mantenedor Mecatrónico, un rol que integra disciplinas críticas para operar tecnologías 4.0”.

La tecnología al servicio de la salud

Para quienes sienten pasión por la tecnología y el ámbito de la salud, Informática Biomédica se está consolidando como una de las más demandadas en el mercado laboral. Esta carrera entrega conocimientos en informática, salud e innovación, formando profesionales capaces de diseñar sistemas inteligentes, analizar datos clínicos y desarrollar soluciones digitales con un impacto directo en la vida de las personas. Los expertos en esta área juegan un papel fundamental en la transformación del cuidado médico y en la creación de tecnologías al servicio de la comunidad.

La directora del Área de Administración y Servicios de INACAP, Tania Sutin, explicó que “la demanda laboral obedece a un cambio estructural del sistema de salud chileno: más digital, más integrado y con foco en las personas. Hoy se están impulsando políticas de salud digital, telemedicina y fortalecimiento de la atención primaria, en un país que envejece y donde aumentan las enfermedades crónicas. En este escenario, los equipos de salud necesitan cada vez más profesionales capaces de conectar datos clínicos, tecnología y gestión”.



Otras carreras con alta empleabilidad y proyección en INACAP

Electricidad: Con 95% de empleabilidad promedio, es fundamental en todos los sectores industriales, con gran proyección en energías renovables.

Logística: Con 87% de empleabilidad, es un área vital para la eficiencia de cadenas de suministro, con fuerte crecimiento por el auge del e-commerce.

Telecomunicaciones: Con 91% de empleabilidad, esta carrera cumple un eje estratégico en todas las regiones del país con el crecimiento de las redes 5G y la conectividad.

Climatización y Refrigeración: Con 99% de empleabilidad, es una especialidad imprescindible en industrias alimentarias, farmacéuticas y en la vida cotidiana de las personas.

Carreras como Ingeniería informática, analista programador y Ciberseguridad alcanzan en promedio 87% de empleabilidad al primer año de titulación, y cada vez su demanda aumenta por la necesidad de distintas instituciones y sectores productivos de proteger sus sistemas digitales.