UC CHRISTUS y CHASS inauguran el Hub de carga para vehículos eléctricos más grande del centro de Santiago

Con 22 puntos de carga, esta iniciativa permitirá a UC CHRISTUS reducir más de 6 toneladas de CO₂ al mes, gracias al uso de energía renovable y a la ampliación de alternativas de carga rápida y semi rápida en el centro de la ciudad.

Con este proyecto, la institución de salud profundiza uno de sus pilares estratégicos: compromiso social con el cuidado del medioambiente. CEDIDA.

Con la presencia del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; del alcalde de Santiago, Mario Desbordes y representantes de UC CHRISTUS y CHASS, se inauguró el Hub de carga para vehículos eléctricos más grande de la comuna de Santiago, ubicado en el nivel -1 del Centro Lira, ubicado en Lira #85.

El proyecto -desarrollado y operado por CHASS, empresa de estaciones de carga para autos eléctricos que actualmente opera hubs y puntos de carga en tres regiones del país- busca fortalecer la infraestructura de electromovilidad en la zona centro de la capital, un área con alta afluencia de usuarios.

CEDIDA.

Este nuevo Hub dispone de 22 puntos de carga y una potencia superior a 200 kW destinados a electromovilidad. De ellos, 20 corresponden a cargadores estándar Tipo 2 de 7,4 kW, y uno a un cargador rápido de 60 kW con dos salidas CCS2 que permiten carga simultánea. Todos los equipos operan con energía 100% renovable certificada, lo que refleja el compromiso medioambiental de la organización. Cabe destacar que, desde 2024, más del 80% de la energía utilizada por UC CHRISTUS proviene de fuentes limpias, gracias al acuerdo suscrito con ENGIE.

Un modelo operativo innovador

El Hub fue diseñado bajo un modelo de uso híbrido, ya que, durante el horario de funcionamiento del centro médico, estará disponible para pacientes, colaboradores de UC CHRISTUS y cualquier persona que utilice el estacionamiento. Y en los horarios no hábiles, la infraestructura es utilizada poruna plataforma que arrienda flotas eléctricas.

CEDIDA.

Compromiso con la sostenibilidad

Se estima que la iniciativa permitirá a UC CHRISTUS reducir más de 6 toneladas de CO₂ equivalentes al mes, gracias al uso de energía renovable y a la ampliación de alternativas de carga rápida y semi rápida en el centro de la ciudad. Con este proyecto, la institución de salud profundiza uno de sus pilares estratégicos: el compromiso social con el cuidado del medioambiente.

“Este proyecto representa un hito en materia de infraestructura, pero sobre todo un avance en nuestra forma de entender la salud: como un compromiso integral que va más allá de lo clínico y que considera también el ento

o en el que vivimos. La instalación de estos 22 puntos de carga, abastecidos con energía 100% renovable, es una muestra concreta de ese compromiso: impulsar la electromovilidad sin aumentar nuestra huella de carbono, haciendo compatible la salud de la población con la sostenibilidad ambiental”, señaló Cristián de la Fuente, gerente general de UC CHRISTUS.



“La electromovilidad avanza no solo por motivos ambientales, sino que principalmente económicos, usar un auto eléctrico será más barato que uno a combustión. Sin embargo, el principal cuello de botella en Chile para avanzar más rápido en su despliegue es la falta de infraestructura de carga. Frente a esto, la única forma de que podamos contar con los cargadores necesarios es desarrollando estaciones o cargadores de uso compartido, tanto en edificios, así como en empresas y nivel público”, señaló Francisco López, socio fundador de CHASS.

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, indicó que “Lo que estamos viendo hoy en UC CHRISTUS, con la instalación de cargadores por parte de Chass, refleja cómo Chile ha construido un ecosistema de electromovilidad que ya es referente inte

acional. Este tipo de alianzas entre el sector público, la academia y las empresas demuestra que la tecnología está llegando donde realmente se necesita, permitiendo avanzar en soluciones concretas para ciudades más limpias y saludables.”



En paralelo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que “en la comuna es evidente que tenemos que trabajar para reducir las emisiones que aceleran el cambio climático, y la electromovilidad es una señal concreta de ese camino. Somos la ciudad latinoamericana con más electromovilidad en el transporte público, un ejemplo y modelo a seguir, porque estos avances no solo aportan al medioambiente, sino que ayudan a disminuir los problemas de contaminación que afectan la salud de las personas. Por eso es tan importante que este tipo de obras se concreten en la comuna, porque marcan la ruta y muestran el compromiso de la municipalidad con un entorno más limpio y saludable”.

Finalmente, UC CHRISTUS destacó la alianza con CHASS, cuyo trabajo permitió desarrollar una solución innovadora que pone a disposición de la comunidad infraestructura eficiente y sostenible, consolidando una contribución concreta a la movilidad eléctrica y al cuidado del medioambiente en Santiago.