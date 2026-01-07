Entel lanza segunda versión del Fondo 55+: $ 360 millones para acortar la brecha digital en adultos mayores

Podrán postular organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas, empresas B, startups y fundaciones, interesadas en desarrollar programas formativos e innovadores que tengan como foco la digitalización de personas mayores de 55 años.

Entel está activamente estudiando y apoyando a las personas mayores en Chile, principalmente a través del Fondo 55+, una iniciativa para reducir la brecha digital, capacitando en habilidades tecnológicas, financieras y para el emprendimiento, con programas que abordan la empleabilidad, autonomía y uso de redes sociales, enfocándose en autonomía digital y bienestar. La compañía también ha implementado productos como el Plan Persona Mayor, con atención preferencial, descuentos y soporte técnico a domicilio.

A sus 60 años, Mónica Nawrath dependía de su hija para subir el contenido de su emprendimiento a Instagram. Hoy, esa realidad es distinta, gracias al programa Conectadas 55+, desarrollado por la ONG Innovacien y Red Aprender. Con el apoyo del fondo, Mónica logró adquirir nuevas habilidades digitales que transformaron su negocio y le dieron autonomía. “Antes, mi hija sacaba las fotos y las subía; ahora lo hago sola y hasta diseño mis propios logos en Canva”, relata con orgullo. Hoy, además de manejar sus redes sociales, utiliza Excel y herramientas de inteligencia artificial, lo que le ha permitido potenciar su emprendimiento.

Historias como la de Mónica impulsaron a Entel a lanzar la segunda versión del Fondo 55+, iniciativa que, tras el éxito de su primera edición que logró más de 6.600 beneficiarios, destinará $ 360 millones para que distintas organizaciones desarrollen proyectos orientados al fortalecimiento de las habilidades digitales de personas mayores de 55 años.

“Estos resultados positivos, nos motivan a dar continuidad a este proyecto que nos emociona y nos enorgullece, con una segunda versión más amplia y participativa. El Fondo 55+ ha demostrado tener un impacto concreto y medible en la reducción de la brecha digital en personas mayores, por eso este año ampliamos el monto de adjudicación”, explicó la gerenta de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.



El anuncio se realizó en el marco de un “Taller Digital para Personas Mayores”, una actividad en la que más de 100 participantes aprendieron a utilizar aplicaciones como WhatsApp, chatbots municipales y servicios digitales de BancoEstado. La instancia se desarrolló junto a la Municipalidad de Maipú y la ONG Innovacien, una de las organizaciones ganadoras de la primera versión del Fondo 55+.

“Acortar la brecha digital de las personas mayores de Maipú es uno de nuestros desafíos prioritarios. Como municipio estamos en un proceso de mode

ización y actualización de nuestros canales de atención y servicios, y lamentablemente a veces las personas mayores quedan abajo de estos procesos por tener una brecha en el conocimiento de cómo administrar ciertas plataformas digitales. Gracias a esta actividad con Entel pudimos llegar a más personas mayores de la comuna, capacitarlas con las mejores organizaciones dedicadas a esto y mejorar el flujo de información”, aseguró el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.



La nueva convocatoria de Entel da continuidad a una primera versión altamente exitosa, que recibió más de 125 postulaciones de distintas regiones del país y seleccionó seis organizaciones ganadoras, financiando proyectos de alfabetización digital, inclusión tecnológica, acceso a herramientas digitales y acompañamiento comunitario. A la fecha, las iniciativas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la ONG Innovacien, las Fundaciones Revivir y Reactívate, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Asociación de Emprendedores de Chile y la Universidad Austral de Chile, han impactado a más de 6 mil personas en 70 comunas del país.

Postulación a la segunda versión del Fondo 55+

Podrán postular a la nueva versión del Fondo 55+ organizaciones nacionales sin fines de lucro, instituciones educativas, empresas B, startups y fundaciones, con al menos 2 años de antigüedad y experiencia en la ejecución de programas educativos, tecnológicos y/o sociales. Si bien no es excluyente, se valorará especialmente la experiencia previa con personas de entre 55 y 70 años.

Los proyectos deberán enfocarse en uno de los siguientes cinco ejes temáticos:

Promover la autonomía en el mundo digital, para desarrollar nuevas habilidades en este grupo con el fin de que nadie se quede atrás en el uso de tecnologías. Fortalecer vínculos sociales y comunitarios, para generar participación y colaboración, además de prevenir y gestionar situaciones de emergencia. Promover la alfabetización financiera digital, parafacilitar herramientas que les permitan informarse y administrar mejor sus finanzas. Desarrollar habilidades digitales para la empleabilidad, para disminuir las barreras de empleabilidad. Digitalización de trabajadores de MiPymes, para aportar en el uso, conocimiento y habilidades tecnológicas para mejorar la competitividad de las pymes en Chile. Este eje contará con el apoyo de Entel Digital.

Plazos y ejecución

Postulaciones: desde el 6 de enero hasta el 8 de marzo de 2026, a las 23:59 horas.

Resultados: los proyectos ganadores serán anunciados el 30 de marzo de 2026 a través del sitio web del Fondo 55+ y por correo electrónico.

Las postulaciones se realizan en la página web de Entel en https://informacioncorporativa.entel.cl/fondo55

Acerca de Entel

