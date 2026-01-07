Entel lanza segunda versión del Fondo 55+: $ 360 millones para acortar la brecha digital en adultos mayores

Entel está activamente estudiando y apoyando a las personas mayores en Chile, principalmente a través del Fondo 55+, una iniciativa para reducir la brecha digital, capacitando en habilidades tecnológicas, financieras y para el emprendimiento, con programas que abordan la empleabilidad, autonomía y uso de redes sociales, enfocándose en autonomía digital y bienestar. La compañía también ha implementado productos como el Plan Persona Mayor, con atención preferencial, descuentos y soporte técnico a domicilio.
A sus 60 años, Mónica Nawrath dependía de su hija para subir el contenido de su emprendimiento a Instagram. Hoy, esa realidad es distinta, gracias al programa Conectadas 55+, desarrollado por la ONG Innovacien y Red Aprender. Con el apoyo del fondo, Mónica logró adquirir nuevas habilidades digitales que transformaron su negocio y le dieron autonomía. “Antes, mi hija sacaba las fotos y las subía; ahora lo hago sola y hasta diseño mis propios logos en Canva”, relata con orgullo. Hoy, además de manejar sus redes sociales, utiliza Excel y herramientas de inteligencia artificial, lo que le ha permitido potenciar su emprendimiento.
Historias como la de Mónica impulsaron a Entel a lanzar la segunda versión del Fondo 55+, iniciativa que, tras el éxito de su primera edición que logró más de 6.600 beneficiarios, destinará $ 360 millones para que distintas organizaciones desarrollen proyectos orientados al fortalecimiento de las habilidades digitales de personas mayores de 55 años.
“Estos resultados positivos, nos motivan a dar continuidad a este proyecto que nos emociona y nos enorgullece, con una segunda versión más amplia y participativa. El Fondo 55+ ha demostrado tener un impacto concreto y medible en la reducción de la brecha digital en personas mayores, por eso este año ampliamos el monto de adjudicación”, explicó la gerenta de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.
El anuncio se realizó en el marco de un “Taller Digital para Personas Mayores”, una actividad en la que más de 100 participantes aprendieron a utilizar aplicaciones como WhatsApp, chatbots municipales y servicios digitales de BancoEstado. La instancia se desarrolló junto a la Municipalidad de Maipú y la ONG Innovacien, una de las organizaciones ganadoras de la primera versión del Fondo 55+.
“Acortar la brecha digital de las personas mayores de Maipú es uno de nuestros desafíos prioritarios. Como municipio estamos en un proceso de mode
ización y actualización de nuestros canales de atención y servicios, y lamentablemente a veces las personas mayores quedan abajo de estos procesos por tener una brecha en el conocimiento de cómo administrar ciertas plataformas digitales. Gracias a esta actividad con Entel pudimos llegar a más personas mayores de la comuna, capacitarlas con las mejores organizaciones dedicadas a esto y mejorar el flujo de información”, aseguró el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.
La nueva convocatoria de Entel da continuidad a una primera versión altamente exitosa, que recibió más de 125 postulaciones de distintas regiones del país y seleccionó seis organizaciones ganadoras, financiando proyectos de alfabetización digital, inclusión tecnológica, acceso a herramientas digitales y acompañamiento comunitario. A la fecha, las iniciativas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la ONG Innovacien, las Fundaciones Revivir y Reactívate, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Asociación de Emprendedores de Chile y la Universidad Austral de Chile, han impactado a más de 6 mil personas en 70 comunas del país.
Postulación a la segunda versión del Fondo 55+
Podrán postular a la nueva versión del Fondo 55+ organizaciones nacionales sin fines de lucro, instituciones educativas, empresas B, startups y fundaciones, con al menos 2 años de antigüedad y experiencia en la ejecución de programas educativos, tecnológicos y/o sociales. Si bien no es excluyente, se valorará especialmente la experiencia previa con personas de entre 55 y 70 años.
Los proyectos deberán enfocarse en uno de los siguientes cinco ejes temáticos:
- Promover la autonomía en el mundo digital, para desarrollar nuevas habilidades en este grupo con el fin de que nadie se quede atrás en el uso de tecnologías.
- Fortalecer vínculos sociales y comunitarios, para generar participación y colaboración, además de prevenir y gestionar situaciones de emergencia.
- Promover la alfabetización financiera digital, parafacilitar herramientas que les permitan informarse y administrar mejor sus finanzas.
- Desarrollar habilidades digitales para la empleabilidad, para disminuir las barreras de empleabilidad.
- Digitalización de trabajadores de MiPymes, para aportar en el uso, conocimiento y habilidades tecnológicas para mejorar la competitividad de las pymes en Chile. Este eje contará con el apoyo de Entel Digital.
Plazos y ejecución
- Postulaciones: desde el 6 de enero hasta el 8 de marzo de 2026, a las 23:59 horas.
- Resultados: los proyectos ganadores serán anunciados el 30 de marzo de 2026 a través del sitio web del Fondo 55+ y por correo electrónico.
Las postulaciones se realizan en la página web de Entel en https://informacioncorporativa.entel.cl/fondo55
Acerca de Entel
