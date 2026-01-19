Tattersall Leasing acelera su transformación en movilidad y proyecta fuerte expansión para 2026

Con una estrategia centrada en digitalización, experiencia de cliente y renovación de flota, la principal filial del Grupo Tattersall prevé invertir cerca de $145 mil millones este año y consolidar su crecimiento en leasing operativo y rent a car, tras la incorporación de Sixt como nuevo socio estratégico.

La alianza con Sixt refuerza su estrategia de largo plazo en leasing operativo y rent a car, consolidando su liderazgo en soluciones de movilidad. CEDIDA.

Tattersall Leasing entra a 2026 con una hoja de ruta clara para profundizar su transformación en soluciones de movilidad y seguir consolidándose como el principal motor del Grupo Tattersall. La compañía proyecta un crecimiento de ingresos del orden de 16% y una inversión total cercana a los $145 mil millones en 2026, con un énfasis relevante en el fortalecimiento de su flota de vehículos y en la modernización de sus operaciones.

CEDIDA.

Uno de los hitos recientes más relevantes fue la alianza con la alemana Sixt, que marcó el regreso de la firma europea al mercado chileno desde noviembre de 2025. El acuerdo implicó el fin de una relación de más de 15 años con Europcar, una decisión que, según explica el CEO de Tattersall Leasing, Patricio Brinck, respondió a una mirada estratégica de largo plazo. “En Sixt vimos otra visión, una más mode

a y tecnológica, muy basada en una experiencia de cliente, lo que nos llevó a elegirlos”, señala el ejecutivo, agregando que el cambio buscó responder a nuevas necesidades de transformación y a las tendencias actuales de movilidad.



Hoy, Tattersall Leasing es la filial más relevante del grupo Tattersall, aportando más del 40% de sus ingresos. Fundada en 1989, la compañía opera dos líneas de negocio directamente vinculadas a los automóviles: el leasing operativo o arriendo corporativo de largo plazo, que concentra cerca del 75% de sus ventas, y el rent a car, enfocado en arriendos temporales, que explica el 25% restante. “Es el buque insignia del Grupo Tattersall”, enfatizó Brinck.

Los resultados de 2025 respaldan esta posición. La empresa registró ingresos cercanos a los $180 mil millones, con un crecimiento interanual de 14%, mientras que las utilidades aumentaron alrededor de 27%. Ambos negocios mostraron avances: el leasing operativo creció cerca de 15% y el rent a car, alrededor de 10%. “Para 2026 estamos viendo un crecimiento en ingresos del orden de 16% en el negocio”, afirmó el CEO, destacando que aún existe un amplio espacio para seguir expandiéndose.

En términos de inversión, la flota actual de Tattersall Leasing alcanza las 18 mil unidades. Durante 2025, la compañía destinó cerca de $120 mil millones exclusivamente a la compra de vehículos, y para 2026 prevé elevar esa cifra a unos $135 mil millones, además de invertir otros $10 mil millones en distintas áreas del negocio.

Si bien la estrategia no se concentra únicamente en el arriendo de corto plazo, Brinck destacó el positivo proceso de integración con Sixt. “El onboarding ha sido bastante exitoso”, comentó, subrayando que esta alianza es uno de los factores que hoy generan mayor entusiasmo al interior de la compañía.

De cara al futuro, el foco de la empresa estará puesto en desarrollar ambas líneas de negocio en paralelo, apoyadas por una mayor digitalización, mejores sistemas y una experiencia de cliente fortalecida.