Innovación en foco, Trade24seven anuncia nuevas herramientas de IA para el mercado chileno

Las nuevas herramientas de IA de Trade24seven llegan a Chile para optimizar el rendimiento de los inversores locales con soporte personalizado.

La innovación busca elevar el estándar tecnológico del trading en Chile con mayor velocidad, precisión y gestión de riesgo. CEDIDA.

Trade24seven ha iniciado el segundo trimestre de 2026 con un anuncio que promete transformar la experiencia de los traders locales y elevar el estándar tecnológico de América Latina. La empresa confirmó la integración de módulos de Inteligência Artificial (IA) predictiva directamente en su plataforma propietaria. Esta tecnología ha sido calibrada específicamente para analizar los patrones de volatilidad del peso chileno (CLP) y de las principales acciones listadas en la Bolsa de Santiago, como SQM y Enel Chile.

La nueva interfaz se centra en tres pilares fundamentales: velocidad, precisión y ciberseguridad. Con la implementación de servidores de borde (edge computing) dedicados en Santiago, Trade24seven ha logrado reducir la latencia de ejecución a niveles institucionales, algo que anteriormente solo estaba disponible para los grandes bancos de inversión.

La IA no solo proporciona señales de entrada, sino que también actúa como un “copiloto” de riesgo, alertando al inversor si su exposición en un determinado sector supera los límites recomendados. Además, el soporte se ha ampliado con atención 24/7 en español nativo y consultores especializados en macroeconomía regional, garantizando que el inversor cuente con asistencia técnica y estratégica en cualquier día u horario, independientemente de la complejidad del mercado.