Los anuncios llegan a ChatGPT: OpenAI anuncia su nuevo modelo publicitario

La compañía comenzará a probar publicidad en las versiones gratuitas y de bajo costo de su asistente de inteligencia artificial.

OpenAI se encamina a un cambio estratégico de fondo en ChatGPT con la incorporación de anuncios en las versiones gratuitas y de menor costo de su plataforma de inteligencia artificial. La decisión acerca a la herramienta ahora al modelo que consolidó a gigantes tecnológicos como Meta y Google en las últimas dos décadas.

El movimiento redefine la forma en que OpenAI busca financiar y escalar su servicio. Según lo informado por la empresa, las pruebas comenzarán en las próximas semanas en Estados Unidos e incluirán tanto a los usuarios del plan gratuito como a quienes utilizan ChatGPT Go, la suscripción de bajo costo disponible en 171 países.

La comparación con Meta y Google no es casual. Ambas compañías construyeron imperios publicitarios a partir del acceso masivo a usuarios y del uso estratégico de datos, lo que permitió sostener servicios gratuitos a escala global. Meta, en particular, transformó la información personal de miles de millones de personas en la base de una industria que reconfiguró la economía digital.

En un comunicado dirigido a los usuarios, la compañía detalló que los anuncios se implementarán inicialmente de forma experimental. Aparecerán al final de algunas respuestas, solo cuando exista un producto o servicio patrocinado directamente relacionado con la consulta. Estarán claramente identificados, separados de las respuestas orgánicas y acompañados de opciones para conocer por qué se muestran o para descartarlos.

Qué apartados no tendrán anuncios en ChatGPT y ejemplos

OpenAI subrayó que “las suscripciones ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, ChatGPT Business y ChatGPT Enterprise no incluirán anuncios”, reservando la experiencia libre de publicidad para los planes de mayor valor. También aseguró que las respuestas “se basan en lo que es objetivamente útil y nunca en la publicidad”, y que las conversaciones y datos personales no se venderán a anunciantes.

Durante la fase de prueba, los anuncios solo se mostrarán a mayores de 18 años que hayan iniciado sesión en Estados Unidos y quedarán excluidos de temas sensibles como salud, salud mental o política. Un ejemplo que entregó la empresa describen escenarios que, luego de una consulta sobre recetas para una cena mexicana, aparecerá un anuncio de una marca de salsa picante, o después de una conversación sobre viajes, surgirá un patrocinio de alojamientos locales.

De esa manera, OpenAI apuesta a un modelo publicitario más acotado y contextual, con el objetivo de evitar el rechazo que suele generar la publicidad invasiva en entornos digitales.