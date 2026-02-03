Elon Musk bajo la mira de Francia: magnate es citado a declarar mientras oficinas de X en París fueron registradas

La investigación gala apunta al funcionamiento de Grok y a posibles fallas en la moderación de contenidos en la plataforma.

Francia intensificó su ofensiva judicial contra la red social X al registrar su sede en el país y citar a su propietario, Elon Musk, para comparecer ante la Justicia el próximo 20 de abril, en el marco de una investigación sobre la plataforma. La medida fue confirmada por la Fiscalía de París, que además anunció que dejará de publicar contenido en dicha red social.

“Se ha llevado a cabo un registro (…) por parte de la sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, junto con la unidad nacional ciber de la Gendarmería y Europol, en el marco de la investigación abierta en enero de 2025”, indicó en un comunicado la fiscalía de la capital francesa.

La investigación, a cargo de la Dirección General de la Gendarmería Nacional (DGGN), se inició tras la recepción de dos denuncias, presentadas el 12 de enero de 2025 y el 9 de julio de 2025. Posteriormente, el caso se amplió luego de nuevas acusaciones relacionadas con el funcionamiento del modelo de Inteligencia Artificial Grok dentro de la plataforma, que habría facilitado “la difusión de contenidos negacionistas y deepfakes de carácter sexual”.

Entre los delitos que se encuentran bajo investigación figuran la “complicidad en la posesión de imágenes de menores de carácter pedopornográfico”, el “atentado contra la representación de la persona (‘deepfakes’ de carácter sexual)”, la “extracción fraudulenta de datos de un sistema de tratamiento automatizado de datos, en banda organizada” y la manipulación de algoritmos o sistemas informáticos.

Elon Musk fue citado a declarar por Francia

La Fiscalía explicó que ha decidido convocar a los responsables de X, incluido Musk, mediante la figura del “interrogatorio libre”, que permite comparecer ante la Justicia sin estar detenido. Este procedimiento busca determinar si existen elementos suficientes para una eventual imputación formal. En la misma fecha, el 20 de abril, también deberá comparecer Linda Yaccarino, directora ejecutiva de la compañía.

La decisión judicial ha sido interpretada como una señal de firmeza de Francia frente a las grandes tecnológicas estadounidenses y como una respuesta indirecta a las presiones de la administración de Donald Trump en materia de regulación digital.

En paralelo, la Comisión Europea mantiene abiertos procedimientos contra X por presuntos incumplimientos del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), especialmente por deficiencias en la moderación de contenidos ilícitos y la falta de transparencia algorítmica, lo que ha convertido a la plataforma en un caso emblemático del nuevo enfoque regulatorio europeo.