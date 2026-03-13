Investigadores chilenos crean aplicación que estima riesgo de cáncer oral con fotos tomadas del celular

La incorporación de herramientas tecnológicas accesibles y de uso masivo surge como una alternativa pertinente para acortar los tiempos de consulta y reducir el impacto de la condición.

Una aplicación móvil basada en inteligencia artificial busca convertir el teléfono celular en una herramienta de apoyo para la detección temprana del cáncer oral, mediante el análisis de fotografías tomadas por los propios usuarios.

El sistema, actualmente en fase de desarrollo y validación en el Instituto de Tecnología para la innovación en Salud y Bienestar (ITiSB) de la Universidad Andrés Bello, en colaboración con especialistas clínicos del sistema público, utiliza modelos de visión computacional para estimar el riesgo de lesiones sospechosas y orientar la consulta oportuna.

El cáncer oral representa un problema de alto impacto sanitario debido a la etapa en que suele ser pesquisado. En Chile, la mayoría de los pacientes llega a consultar cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada, lo que reduce drásticamente las posibilidades de tratamiento efectivo y supervivencia, y aumenta tanto las secuelas clínicas como los costos asociados a la atención.

“El cáncer oral tiene una alta mortalidad porque los pacientes consultan en etapas tardías. El 85% de las personas llega en estadios tres y cuatro, cuando el tumor ya es de gran tamaño o ha comprometido ganglios cervicales, y solo un 15% consulta en etapas uno y dos, donde la terapia podría ser menos invasiva y el resultado mucho mejor”, explicó Diego Alcocer, cirujano maxilofacial de los hospitales Provincia Cordillera y Sótero del Río.

Según detalló el especialista, aproximadamente la mitad de los pacientes que consultan en etapas avanzadas fallece como consecuencia de la enfermedad, mientras que el resto enfrenta tratamientos altamente agresivos. La intervención quirúrgica implica resecciones extensas del tejido facial, seguidas de procesos complejos de reconstrucción, con secuelas funcionales, estéticas y psicológicas significativas.

En ese escenario, la incorporación de herramientas tecnológicas accesibles y de uso masivo surge como una alternativa pertinente para acortar los tiempos de consulta y reducir el impacto de la condición, afirma David Araya, investigador del proyecto en el ITiSB.

“Puede ser utilizada tanto por personas comunes como por odontólogos y equipos de atención primaria. En el caso clínico, permite registrar casos y apoyar el tamizaje. La app no entrega diagnósticos, sino niveles de riesgo. El modelo extrae características visuales y entrega una probabilidad. La idea es integrarla al sistema de salud y fortalecer la detección temprana”, señaló el académico de la UNAB.

El cáncer oral es un tumor maligno que afecta tejidos de la boca, como labios, lengua, encías y garganta, principalmente carcinomas de células escamosas relacionados con tabaco, alcohol y VPH. Globalmente, se diagnostican unos 500.000 casos anuales, siendo el 8º cáncer más común. En Chile, representa entre el 2% y 3% de cánceres detectados, con una mortalidad mayor en hombres que en mujeres.

Inteligencia artificial aplicada

La solución, denominada OC Prevention, se basa en el uso de inteligencia artificial y visión computacional para analizar imágenes de la cavidad oral obtenidas con la cámara del celular. El sistema está diseñado para trabajar con fotografías de zonas anatómicas donde el cáncer oral se presenta con mayor frecuencia, como la lengua y el labio inferior.

“Está pensado principalmente para trabajar con imágenes capturadas con un smartphone. La aplicación entrega instrucciones claras sobre cómo abrir la boca y mostrar las distintas regiones, luego esas imágenes se procesan para mejorar su calidad y que el algoritmo identifique posibles hallazgos”, explicó Diego Mellado, especialista en deep learning del ITiSB.

Desde el equipo recalcan que la herramienta está diseñada para ser un complemento para los equipos clínicos, principalmente a partir del tamizaje preventivo en poblaciones masivas. La confirmación del cáncer oral sigue dependiendo de la biopsia y el análisis histopatológico. El objetivo de la aplicación es actuar en una etapa previa, alertando sobre la necesidad de consultar antes de que la enfermedad avance, subrayan desde el ITiSB.