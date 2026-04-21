Comienza la Liga Robótica: campeonato escolar que definirá a los representantes de Chile en los principales torneos internacionales

Baile, combate de sumo y rescate son las categorías del evento que convoca a más de 2.000 estudiantes y que inicia el 24 de abril en INACAP en su sede Puente Alto.

Estudiantes de cuarto básico a cuarto medio de todo el país, se enfrentarán en la mayor liga de robótica escolar, buscando el podio para representar a Chile en los principales torneos internacionales: RUNIBOT de Colombia y el Torneo Internacional de la Federación Mexicana de Robótica, en Monterrey. Organizada por NeoEduca y apoyada por PRECISION, INACAP y la Fundación Mustakis, la Liga Robótica se ha consolidado como uno de los principales torneos escolares en Chile, desafiando a jóvenes de diferentes edades a crear, innovar y trabajar en equipo en torno a la ciencia, la tecnología y la robótica.

En esta competencia, que cada año convoca a más de 500 equipos y 2.000 estudiantes, los equipos participan con robots desarrollados por ellos mismos, con distintas tecnologías y se busca destacar la creatividad, la programación, el trabajo en equipo y la capacidad de resolver desafíos reales. Los estudiantes deberán poner a prueba sus robots en pruebas que exigen precisión, lógica y autonomía y tal como señala Ricardo Basulto, coordinador de la liga, “más allá de la competencia, la iniciativa busca potenciar habilidades STEM desde edades tempranas y abrir oportunidades para estudiantes de distintos territorios y contextos educativos”.

La LIGA ROBÓTICA – PRECISION 2026, circuito nacional que recorrerá varias regiones del país durante todo el año, y en Antofagasta, La Serena, Osorno, Concepción, Puerto Montt, Maipú y Puente Alto, se desarrollará en las Sedes INACAP. “Abrir las Sedes de INACAP para el desarrollo de este importante encuentro, representa nuestro compromiso con potenciar en los jóvenes el aprendizaje basado en la innovación y la tecnología, elementos que representan la educación del futuro. Creemos en la importancia de despertar las habilidades tecnológicas que serán clave para resolver los desafíos del mundo actual, porque a través de la programación, el pensamiento lógico y trabajo en equipo formamos mentes curiosas, creativas y capaces de resolver conflictos, acercando la sala de clase de manera interactiva y colaborativa”, resaltó Nelson Gas, director de Área de Automatización, Electrónica y Robótica INACAP.

El torneo comenzará este viernes 24 de abril en INACAP Sede Puente Alto, cita a la que más de 30 equipos acompañados por sus profesores se enfrentarán en las categorías Sumo, en la que un robot deberá sacar del área de competencia a otro; Baile Robot, donde se demostrarán los mejores pasos y Rescate, en la que robots seguirán un circuito sin desviarse de las líneas. Y que podrás seguir en www.ligarobotica.cl