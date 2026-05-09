El boom de la “no-lectura”

Tras el éxito digital, surgen espacios físicos como la Audible Story House en Nueva York, transformando el audiolibro en una experiencia social. Esta tendencia redefine las bibliotecas tradicionales, creando puntos de encuentro donde la comunidad se reúne para escuchar historias en lugar de solo leerlas en silencio.

La lectura, esa actividad que durante siglos definimos por el contacto físico con el papel y el silencio absoluto, está viviendo una mutación interesante. No se trata de una crisis, sino de una expansión. Hoy, la pregunta ya no es solo “¿qué estás leyendo?”, sino también “¿qué estás escuchando?”.

Desde las antiguas tradiciones orales, donde las historias se transmitían de generación en generación junto al fuego, hasta la invención de la imprenta, el ser humano siempre ha buscado formas de “consumir” relatos.

Los audiolibros no son nuevos; recordemos los cassettes de “libros hablados” para personas con discapacidad visual en los años 80 o los CDs que llenaban las estanterías de las bibliotecas en los 90. Sin embargo, lo que antes era un nicho, hoy es una tendencia global que redefine nuestro estilo de vida.

Del papel al auricular

El verdadero cambio de paradigma ocurrió con la digitalización y, más cercanamente, con el encierro. Durante la pandemia, mientras el mundo se detenía, la necesidad de conexión y escape se disparó. Según datos de la industria, el consumo de formatos de audio experimentó un crecimiento sin precedentes entre 2020 y 2021.

De repente, el audiolibro se convirtió en el compañero perfecto para quienes sufrían de “fatiga de pantalla” pero necesitaban seguir nutriéndose de ideas.

En mi experiencia personal, siempre he defendido que la tecnología debe estar al servicio de nuestro tiempo. Para quienes lidiamos con agendas cortas, el audiolibro no viene a reemplazar horas de lectura profunda con un café en la mano. Viene a rescatar los “tiempos muertos”: el trayecto en auto, la espera en un aeropuerto o incluso las caminatas diarias o el gimnasio. Permitiéndote acceder a ensayos, biografías o ficción que, de otra manera, quedarían acumuladas en mi lista de “pendientes” por falta de tiempo para sentarme a abrir un libro de 500 páginas.

Al final del día, uno avanza mucho más en sus metas de lectura gracias a esta versatilidad.

De la App a la calle

Lo más interesante es que, tras este boom digital, estamos volviendo a buscar la tangibilidad. Existe una fatiga por lo puramente algorítmico. Por eso, me resultó disruptiva la apertura de la “Audible Story House” en el Lower East Side de Nueva York. En un barrio que respira tendencia, Audible (Amazon) creó una tienda sin páginas pero con experiencias.

Es una propuesta que parece contradictoria pero es brillante, una experiencia análoga para un producto digital. En esta tienda, no compras un objeto, sino que te sumerges en estaciones de escucha.

El funcionamiento es simple pero táctil, los títulos se presentan en tarjetas que se insertan en dispositivos especiales para escuchar un adelanto con auriculares. Si te “enganchas” con la historia, el siguiente paso es ir a la app para obtener la obra completa.

Esta “librería sin libros” busca transformar la lectura en algo más social. El espacio funciona como punto de encuentro con charlas, eventos y autores en vivo, buscando recrear esa comunidad que históricamente se armó alrededor de las librerías tradicionales. Es una mezcla de nostalgia e innovación radical.

Un mercado que grita éxito

Las cifras no mienten y explican por qué las tendencias están girando hacia allá. Solo en 2024, las ventas de audiolibros superaron los 2.200 millones de dólares en Estados Unidos, casi duplicando las cifras de hace apenas cinco años. Estamos ante un mercado que no solo crece, sino que se sofistica con producciones que incluyen elencos de voces profesionales, efectos de sonido y bandas sonoras originales.

Este fenómeno no es ajeno a nuestra realidad local, donde el audio digital se consolida con fuerza. En Chile, el panorama es revelador: un 23% del mercado de los lectores ya consume audiolibros mensualmente y, lo que es más interesante, casi un 30% de estos auditores ha integrado este hábito de lunes a viernes.

Esta tendencia se apoya en un cambio de comportamiento masivo, donde el 50% de la población nacional declara estar escuchando más contenido en audio que el año anterior.

No es solo una moda pasajera; es una respuesta pragmática a la falta de tiempo, permitiendo que el aprendizaje y el entretenimiento convivan con nuestra rutina diaria, impulsando así un mercado que en Chile ya cuenta con actores globales (Storytel, Audible, BookBeat) que han captado a miles de suscriptores en tiempo récord.

¿Es el fin del libro impreso?

Para nada. Es la democratización de la historia. Los clubes de lectura ahora son híbridos; algunos miembros leen, otros escuchan, pero la conversación es la misma. Como sociedad, estamos recuperando la capacidad de que nos cuenten una historia al oído, con la ventaja de que ahora esa voz nos acompaña a todas partes.

El futuro de la lectura quizás no tenga páginas, pero claramente tiene voz. Y en este mundo hiperconectado, nunca había sido tan fácil -y necesario- saber escuchar.