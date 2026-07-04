Cohousing senior: Los “roommates” de los 20 regresan en versión Silver

La generación que diseñó la cultura pop y usa IA rechaza el envejecimiento tradicional. El cohousing senior redefine la madurez a través de la vivienda colaborativa de alta gama: autonomía, diseño intencional y la libertad de elegir la tribu con la cual compartir el futuro.

Seamos honestos. La vejez ya no tiene la cara que nos vendieron los manuales del siglo pasado. Esa imagen de los abuelos tejiendo en una mecedora o mirando de reojo la tele en un living oscuro y silencioso quedó obsoleta.

Hoy, quienes estamos entrando a los sesenta o setenta somos los mismos que diseñamos la cultura pop, bailamos con el rock y ahora usamos inteligencia artificial para planificar o acompañar nuestras vidas.

No queremos que nos cuiden en modo piloto automático; queremos vivir bien, con estilo, autonomía y, sobre todo, rodeados de la gente que elegimos.

Ahí es donde el cohousing senior o vivienda colaborativa se instala en la conversación global no como un “asilo moderno”, sino como el formato residencial más vanguardista del momento.

La idea original es de una sofisticación tremenda en su simpleza: un grupo de personas diseña, autogestiona y habita una comunidad donde cada uno tiene su departamento o casa privada -de total independencia- pero comparten áreas comunes espectaculares.

Cocinas de nivel profesional para comidas comunitarias los fines de semana, huertos orgánicos, salas de cine, espacios de cowork, gimnasios y talleres. No hay jerarquías ni economías compartidas, solo capital social.

Es llevar el concepto de los roommates de tus veintes a un estándar premium, diseñado bajo las reglas de la neuroarquitectura, la luz natural y el paisajismo integrado.

Del norte al laboratorio local

A nivel internacional, esto no es un experimento de laboratorio. La idea nació en Dinamarca en los años 70 y hoy está consolidada en toda Europa y Estados Unidos.

Proyectos consolidados demuestran que este modelo es una buena vacuna contra la soledad. Las personas envejecen en un entorno controlado y adaptable, pero permanecen vigentes, activas y dueñas de su propio tiempo.

La clave de la tendencia no está en el ladrillo, sino en el tejido social. A diferencia de un condominio tradicional, donde los vecinos apenas se saludan en el ascensor, el cohousing se basa en la intención de compartir.

Los residentes eligen con quién vivir y definen las reglas de convivencia antes de que se ponga la primera piedra. El diseño urbano de estas comunidades fomenta el encuentro casual: los senderos peatonales, las terrazas comunitarias y las fachadas transparentes están pensados para que quedarse encerrado sea una opción, no una imposición del entorno.

En Chile, la tendencia apenas asoma la cabeza en el radar masivo, empujada por iniciativas boutique de personas que se están agrupando de forma independiente para comprar terrenos en conjunto. Sin embargo, el mercado tradicional avanza a otro ritmo. ¿Por qué cuesta tanto ver este estilo de proyectos construidos y consolidados en nuestro país?

Las dinámicas detrás del desarrollo

El freno de mano no es por falta de interés de los futuros usuarios, sino porque el cohousing rompe el molde estándar de la industria local tradicional. Levantar un proyecto de autogestionado implica abrir un vacío legal complejo para la banca a la hora de otorgar créditos de construcción y estructurar las garantías hipotecarias. Es una arquitectura institucional que hoy no está diseñada para la colaboración.

A esto se suman tres desafíos estructurales que explican la lentitud del mercado local:

Flexibilidad del diseño participativo: Las inmobiliarias locales están acostumbradas a vender plantas tipo espejo sobre plano, un modelo masivo y predecible. El cohousing exige co-creación. Sentarse a conversar con los futuros usuarios para definir si el corazón del proyecto será una gran cocina común, un taller de carpintería o un spa requiere una flexibilidad de gestión y diseño que la estructura tradicional de desarrollo recién está empezando a explorar y asimilar.

Adaptación de las estructuras habituales: El modelo financiero y legal chileno está estructurado para la propiedad individual clásica o para el formato de arriendo convencional. Un proyecto colaborativo, con extensas áreas comunes autogestionadas y un fuerte componente comunitario, desafía las fórmulas habituales de los créditos de construcción y las recepciones municipales, obligando a buscar nuevas figuras legales que armonicen la propiedad privada con el uso colectivo.

Cambio cultural en la madurez: Todavía existe una inercia cultural que asocia la jubilación con el repliegue familiar o con conservar la casa de toda la vida, aunque quede grande y vacía. Cuesta visualizar que mudarse a un entorno colaborativo es un movimiento de diseño de vida activo y estratégico. El mercado a veces peca de una mirada un tanto tradicional hacia este segmento, perdiendo de vista que los adultos mayores actuales esperan experiencias sofisticadas, conectividad, diseño contemporáneo y, por sobre todo, conservar el control absoluto de sus vidas.

Del modelo global a nuestra realidad

Sin embargo, para adaptar con éxito este modelo, es fundamental quitar el velo de la utopía global y mirar de frente la idiosincrasia local. Aunque la idea de una “tribu elegida” suena sofisticada en el papel, la convivencia diaria en espacios de estándar premium exige una madurez relacional que no siempre tolera el roce cotidiano ni la pérdida de la privacidad tradicional a la que está acostumbrada la élite.

Por otro lado, tal como está planteado hoy, el cohousing en Chile corre el riesgo latente de quedarse atrapado en una micro-burbuja exclusiva para el segmento ABC1. El verdadero desafío para los desarrolladores e innovadores sociales no consiste en diseñar guetos dorados para quienes ya lo tienen todo resuelto.

La meta es encontrar la escala económica y los incentivos correctos que permitan masificar este tejido social como una solución real a la soledad y al déficit habitacional de la clase media mayor, integrándolo de forma orgánica con la familia extendida y el entorno urbano.

El futuro es colectivo y tiene estilo

Superar estas dinámicas es el gran paso para el futuro. El cohousing senior saca la madurez del rincón de la asistencia y la pone en la vereda de la calidad de vida. Nos desafía a pensar en vecindarios caminables, integrados a los servicios urbanos, donde la tecnología, el interiorismo y la arquitectura trabajen para mantenernos estimulados y conectados.

Al final del día, el verdadero valor de esta tendencia radica en tomar el control de nuestro propio destino. No se trata de retirarse o desaparecer, sino de diseñar activamente la siguiente gran etapa de nuestras vidas con la libertad, la privacidad y la estética que siempre nos han definido.

Quienes interpreten este cambio de mentalidad y abran las puertas a estos espacios colaborativos no solo descubrirán un nicho de mercado brillante; van a liderar la transformación de cómo vivir la adultez.

Decidir con quién tomarse el café de la mañana, en un espacio pensado por y para uno, es el verdadero lujo contemporáneo.