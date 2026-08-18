El millonario premio que se juegan U Católica y Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

Además de lo deportivo, los clubes chilenos buscarán asegurar un millonario cheque por avanzar a cuartos de final.

La U Católica y Coquimbo Unido se juegan esta semana su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde además de la gloria deportiva, buscarán obtener millonario réditos económicos.

Los Cruzados reciben esta noche a Estudiantes de La Plata en el Claro Arena, luego de empatar 1-1 en la ida disputada en suelo trasandino. Por su parte, los Piratas harán lo propio ante Platense en el Francisco Sánchez Rumoroso después de haber conseguido una valiosa igualdad en el último minuto.

Esta semana podría ser histórica, ya que si ambos clubes pasan a la siguiente ronda, romperán un registro vigente desde 1997, año en que fue la última vez que dos equipos chilenos (La UC y Colo Colo) clasificaron a cuartos en la misma edición del certamen.

El millonario premio que buscarán U Católica y Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

Por el lado económico, tanto la UC como Coquimbo han obtenido millonarios montos en premios. Por su destacada participación en la fase de grupos y su pase a octavos, el cuadro de la Franja acumuló un total de US$ 5.610.000.

En el caso de Coquimbo, que también pasó como primero de grupos a la fase eliminatoria, ha sumado una cifra de US$ 5.720.000.

Ahora, si ambos equipos logran avanzar a los cuartos de final, sus arcas recibirán US$ 1,7 millones por parte de Conmebol.

El pozo podría seguir aumentando en caso de que sigan en carrera, ya que el ente rector del fútbol sudamericano entrega US$ 2,3 millones por alcanzar las semifinales, US$ 7 millones por llegar a la final y US$ 25 millones por ser campeón.