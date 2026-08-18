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Economía

Las medidas que tomará el Gobierno para “acelerar el paso” tras primer semestre en rojo del PIB

El biministro Daniel Mas recalcó que el principal objetivo del Gobierno es “crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias”.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

Desde el Gobierno, el biministro Daniel Mas abordó los resultados del segundo trimestre de las Cuentas Nacionales, dando cuenta de que el PIB anotó una contracción de 0,2% interanual.

Según dio a conocer el Banco Central, el resultado estuvo marcado principalmente por un retroceso de las exportaciones y por la variación de existencias.

Por su parte, el biministro Mas responsabilizó el resultado a las dificultades que han tenido los sectores ligados a los recursos naturales. “Los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos enfrentado un cementerio exigente, marcado especialmente por los desafíos estructurales y operacionales en la minería y la pesca“, indicó.

Aún así, destacó que “el dinamismo del sector no minero confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer“.

Ante estas cifras, el Gobierno dio cuenta de las medidas que tomarán para impulsar el PIB en los próximos meses y así, “acelerar el paso”.

“Como gobierno, vamos a acelerar el paso, destrabar inversiones, realizar proyectos y entregar a certezas para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo“, aseveró el secretario de Estado.

Según postuló Mas, el principal desafío es “crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias. Porque detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad, familias que quieren progresar y miles de chilenos que necesitan que la economía vuelva a tener más y mejores empleos”.

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