Todo lo que debes saber sobre el U Católica vs Estudiantes de La Plata por la revancha en la Copa Libertadores

La UC recibe esta noche al conjunto trasandino con el objetivo de concretar su paso a los cuartos de final del certamen continental.

Este martes, la U Católica saltará a la cancha para enfrentar a Estudiantes de La Plata en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de seguir en carrera por la Gloria Eterna.

Tras igualar 1-1 en la ida disputada en Argentina, el conjunto cruzado debe ganar esta noche para avanzar a los cuartos. En caso de empatar, la llave se definirá a través de los lanzamientos penales.

La UC deberá enfrentar este duelo con una ausencia importante: Fernando Zampedri, quien anotó el gol en el primer partido de la llave y es el goleador histórico del equipo precordillerano. No podrá estar esta noche en el Claro Arena por acumulación de tarjetas amarillas.

Además del Toro, también está suspendido Cristián Cuevas. Teniendo en cuenta esto, el entrenador Daniel Garnero iría con una formación con: Vicente Bernedo en el arco; Daniel González, Branco Ampuero, Agustín Farías (Gary Medel) y Eugenio Mena en la defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez al medio; Diego Corral, Martín Gómez y Justo Giani en la delantera.

Por su parte, Estudiantes de La Plata presentaría una alineación con: Fernando Muslera en el arco; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti en defensa; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez en el mediocampo; Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo en la ofensiva.

El Pincha llega a este encuentro con plena confianza, luego de vencer por 4-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el clásico el reciente fin de semana, mientras que la Católica no jugó debido a la postergación de su compromiso con Coquimbo Unido en la Liga de Primera.

A qué hora y dónde ver en vivo el partido de U Católica vs Estudiantes de La Plata por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores

El crucial duelo se disputará este martes 18 de agosto a las 20:30 horas en el Claro Arena, el cual se podrá ver en vivo por Chilevisión, ESPN 5 y Disney+.