La drástica decisión que tomó el IND por crisis en el tenis chileno

El COCh jugará un rol principal en la administración de la Federación de Tenis, luego de que se anulara la elección de Milovan Kegevic como presidente.

El tenis chileno se encuentra inmerso en una crisis tras la anulación de la elección de Milovan Kegevic como presidente, situación por la cual la Federación está inhabilitada y con un profundo quiebre interno.

A casi un mes de la serie de Copa Davis ante España en el Parque Estadio Nacional, el Comité Olímpico de Chile dio a conocer un importante información. “Informamos a la comunidad deportiva de nuestro país que, mediante una resolución exenta del Director Nacional Subrogante (s) del Instituto Nacional de Deportes, se ha designado al Comité Olímpico de Chile en calidad de administrador externo de la Federación Deportiva Nacional de Tenis”, sostuvieron a través de un comunicado.

En base a lo anterior, señalaron que el COCh “ha decidido crear una Comisión de Trabajo para apoyar al tenis nacional, la cual está conformada por los siguientes profesionales: Cristián Mir (Comercial), Roxana Sáenz (Legal) y Juan Carlos Cabezas (Finanzas)”.

De esta forma, el COCh administrará a la Federación de Tenis hasta que se realicen las nuevas elecciones, las cuales se llevarán a cabo el miércoles 27 de agosto.

En este marco, desde el organismo enfatizaron que “como Comité Olímpico siempre estaremos a disposición de la institucionalidad deportiva para colaborar, dentro de nuestras atribuciones, a que los deportistas y sus competencias no se vean afectadas por asuntos administrativos”.

“Además, nuestro Comité confirma y agradece la fluida comunicación con la Federación Internacional de Tenis, entidad que rige este deporte a nivel mundial, que se ha manifestado positivamente sobre el rol de nuestra institución en esta coyuntura”, añadieron.

Esto, en medio de la organización de la serie frente a España, la cual se disputará el próximo 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.