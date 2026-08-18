Qué explica el desplome de Donald Trump en las encuestas previo a las elecciones de mitad de mandato

Por primera vez en casi una década, la mayoría de los estadounidenses prefiere a los demócratas que a los republicanos para que administren la economía.

X.

La popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó a su nivel más bajo desde el inicio de su segundo mandato e igualó el peor sondeo durante su primera presidencia, de acuerdo con los resultados de la última encuesta revelada esta semana.

De acuerdo con el sondeo de Reuters/Ipsos, solamente el 33% de los consultados aprueba la gestión del mandatario norteamericano, mientras que el 64% la desaprobó.

Una encuesta anterior, divulgada a comienzos de este mes, había situado la aprobación al desempeño del presidente estadounidense en un 35%.

Qué explica el desplome en la popularidad de Donald Trump

De acuerdo con los analistas, la caída en la popularidad de Donald Trump este año está directamente vinculada a los ataques que ordenó junto con Israel contra Irán.

Como resultado de lo anterior, se generó un importante aumento en el precio de los combustibles, afectando directamente a los hogares estadounidenses, con lo que el mandatario incumplió sus promesas de campaña de mantener la inflación bajo control y evitar largas guerras.

De hecho, según el último sondeo, el 80% de los consultados cree que la participación de Estados Unidos en Irán “se prolongará durante un período extenso“.

Por el contrario, solamente el 16% de quienes tomaron parte cree que la guerra terminará en unas pocas semanas.

La encuesta, que se conoció a dos meses y medio de que se lleve a cabo la elección de la mitad del mandato de Donald Trump, fijada para el próximo 3 de noviembre, mostró que por primera vez en casi una década la mayoría de los estadounidenses prefiere a los demócratas que a los republicanos para que administren la economía.