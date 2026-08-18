YouTube cambiará el conteo de visualizaciones de videos: cómo será a partir de este 24 de agosto

Desde la plataforma se aseguró que la modificación no afectará las ganancias de los creadores de contenido ni los requisitos para monetizar el material.

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YouTube confirmó que a partir del próximo 24 de agosto cambiará la forma en que contabiliza las visualizaciones de los videos que se suben a la plataforma.

De acuerdo con lo previsto, la modificación generará un incremento en el número de reproducciones tanto del material audiovisual se que ya encuentra en el sitio, como de aquel que se incopore tras la variación.

“Históricamente, hemos utilizado múltiples sistemas de recuento en diferentes formatos. Sin embargo, hemos sabido que los creadores quieren eliminar esta confusión en la métrica y comprender con precisión su verdadera exposición, que es la razón por la que hacemos esta actualización”, explicó YouTube.

Cómo cambiará el conteo de visualizaciones en YouTube

Según explicó la empresa, el cambio consistirá en considerar como una visualización el momento exacto en que un video comience a reproducirse, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, cuando se requiere que se reproduzca durante unos segundos para contabilizarse.

En esa línea, la plataforma aclaró a los youtubers y usuarios que la medida no afectará las ganancias de los creadores de contenido ni los requisitos para monetizar el material.

Aclaró, a la vez, que el método empleado hasta el próximo 24 de este mes se registrará como “visualizaciones con interacción”, lo que permitirá que quienes comparten sus videos puedan medir el nivel de participación que general el material.