¿El fin de la creatividad o el fin de la comodidad?

La Inteligencia Artificial no está extinguiendo el talento; está exponiendo a quienes olvidaron ejercitar el músculo del cambio y la adaptación.

Soy de la generación que cursó la universidad con un lápiz y un papel, y que cambió el tablero de dibujo por la pantalla de un computador. Vivir esa transición generó en mí el poder entender que el aprendizaje no concluye con un título, sino que se ejerce día a día.

Esa curiosidad constante por lo nuevo es un ejercicio de flexibilidad que hoy agradezco en cada nuevo comienzo.

En los últimos meses, el murmullo en agencias, estudios de diseño y salas de reunión es casi monotemático: “la inteligencia artificial nos va a reemplazar”. Se escuchan historias de clientes que piden “revisar un texto generado por ChatGPT” o licitaciones en las que se presentan freelancers equipados con prompts y herramientas generativas de alta competitividad.

Sin embargo, cuando observamos el fenómeno con serenidad, la realidad revela algo muy distinto. La IA no viene a apagar las estrellas creativas; vino a exponer a quienes dejaron de ejercitar el músculo de la evolución.

De la herramienta al criterio

Durante años, parte del mundo creativo se refugió en la maestría técnica. Saber usar un software complejo o dominar una técnica manual funcionaba como un escudo protector.

Hoy, cuando una herramienta digital puede generar una imagen en segundos o redactar una propuesta en un clic, ese escudo se desvanece. Si el valor de un profesional se mide únicamente por la pieza terminada, la competencia contra el algoritmo está perdida de antemano.

Un estudio reciente del World Economic Forum destaca que las habilidades humanas más demandadas hacia el futuro no son las competencias técnicas específicas -que se vuelven obsoletas cada vez más rápido-, sino el pensamiento crítico, la resiliencia y la flexibilidad cognitiva.

Como bien señala el analista tecnológico Kevin Kelly (Director y fundador de Wired), “en un mundo de abundancia de respuestas automáticas, lo verdaderamente valioso pasa a ser formular las preguntas correctas”.

El problema no es la tecnología, sino la creencia de que las fórmulas del pasado garantizan la relevancia del futuro. Aferrarse al “siempre lo he hecho así” es condenarse a competir por precio y velocidad, un terreno donde la máquina siempre llevará la ventaja.

La máquina no lee la sala

La tecnología puede entregarme una imagen en segundos o armarme una presentación impecable, pero hay algo que no puede hacer, sentir el clima de una reunión. La IA no sabe leer la cara de duda de un cliente cuando algo no le calza, no percibe el silencio incómodo en una presentación, ni entiende la historia y la confianza que se han construido a lo largo de los años.

Ese es el punto donde nos equivocamos cuando nos asustamos. Si nos dedicamos solo a entregar piezas o tareas mecánicas, claro que nos van a comparar con un algoritmo.

Pero cuando ponemos por delante nuestro criterio, la empatía y la experiencia para interpretar lo que el otro realmente necesita, el juego cambia. No se trata de saber venderse como un pirata, sino de algo tan humano como saber explicar por qué lo que hacemos tiene sentido, qué problema resuelve y hacia dónde conviene ir.

El criterio no es un privilegio de la trayectoria ni de los años de carrera; es una postura. Incluso para quienes recién empiezan, la diferencia no estará en ser los más rápidos ejecutando prompts, sino en la curiosidad por entender el negocio del cliente y el impacto real.

Al final, las herramientas cambian todo el tiempo, pero la capacidad de conectar y dar tranquilidad a otro ser humano sigue siendo irreemplazable.

Aprender a desaprender

La verdadera brecha actual no es generacional ni estrictamente digital; es una brecha de actitud frente al aprendizaje. Quienes ven en la automatización una amenaza paralizante suelen ser quienes fijaron sus certezas en un conjunto rígido de herramientas y procesos.

Por el contrario, quienes asumen la tecnología como una extensión de su propio criterio encuentran un catalizador para liberar tiempo y pensamiento.

No estamos ante la extinción del talento humano, sino ante la exigencia de elevar la vara. La tecnología cambia los soportes, pero la necesidad de sentido, de diagnóstico certero y de empatía sigue siendo profundamente humana.

Al final del día, la pregunta no es qué tan rápido puede ejecutar una máquina lo que tú haces, sino qué tan dispuesto estás a soltar lo que ya sabes para descubrir todo lo que aún puedes aprender.