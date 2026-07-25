De cero alcaldes a la meta de 40: cómo el PDG arma su hoja de ruta municipal

El partido que preside Denisse Catalán y en el que Franco Parisi ejerce como secretario general se propone revertir su peor resultado municipal, con giras territoriales, fichajes de concejales y la vista puesta en una nueva candidatura presidencial.

En las elecciones municipales de 2024, el Partido de la Gente (PDG) no logró elegir a un solo alcalde ni gobernador regional entre sus 429 candidatos, y apenas sumó 20 concejales y 3 consejeros regionales.

Con la vista puesta en 2028, la tienda que preside Denisse Catalán y en la que Franco Parisi ejerce como secretario general se propuso revertir ese resultado con una meta que multiplica varias veces su capital electoral actual. El objetivo interno es alcanzar 100 concejales, 40 alcaldes y 2 gobernadores regionales, comentan fuentes del PDG a EL DÍNAMO.

El primer hito visible de esa estrategia será una gira de Parisi por comunas del norte grande, donde presentará los equipos territoriales del partido. La elección del lugar donde dar el puntapié inicial no es casual. En las parlamentarias de 2025, esa zona figuró entre las de mejor desempeño para el PDG, con triunfos de Parisi por sobre Kast y Jeannette Jara en algunas de sus regiones. En septiembre, la gira se replicará en el Biobío, otra zona de buenos resultados recientes para la colectividad.

En paralelo, la directiva encargó a sus diputados —hoy 13 en ejercicio— la tarea de identificar en sus propios distritos a potenciales candidatos a alcalde.

Entre las comunas que concentran el interés de Parisi está Valparaíso, donde el partido ya ha cosechado resultados favorables en elecciones anteriores. En la testera, sin embargo, se maneja un criterio adicional: la estrategia contempla privilegiar figuras de mayor renombre local en aquellas comunas donde el actual alcalde no vaya a la reelección, aprovechando la ventana que deja la ausencia de un incumbente.

Fichajes y el modelo Toledo

El trabajo no se limita al despliegue territorial. Hace algunas semanas, el PDG presentó una serie de incorporaciones de autoridades comunales en ejercicio, encabezadas por la actriz y concejala de Macul, Soledad Pérez. La sumaron Nicol Sepúlveda (concejala de El Bosque), Jonathan Peña (concejal de Lampa), Miguel Rojas (concejal de Lo Prado), Leslie Pérez (concejala de Quilicura), Daivit Mellado (concejal de Cerrillos) y Silvana Flores (concejala de Recoleta), todos ya en ejercicio de sus cargos antes de sumarse a la tienda.

Ese esfuerzo de reclutamiento también apuntó a una figura de mayor peso: el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, fue invitado a acercarse al PDG, pero el jefe comunal declinó la oferta.

Con todo, cercanos a Parisi señalan que el líder del partido mantiene interés en el estilo de gestión del jefe comunal —de corte outsider y con fuerte despliegue en redes sociales— y ha instado a replicarlo de cara a la municipal de 2028.

Ordenar la casa primero

Antes de proyectar el despliegue territorial, en el PDG reconocen que la prioridad inmediata es la reorganización interna.

Consultada por El DÍNAMO, Catalán da luces del proceso de cara a las municipales: “Hay una gran labor por delante. Hemos tenido constantes reuniones con los presidentes regionales para armar esta estructura, tanto desde lo local como desde lo regional. Ya se están armando los equipos de trabajo. Hoy tenemos una estructura —no sé si es la más sólida—, pero al menos ya están los primeros lineamientos con los presidentes; me reúno con ellos de nuevo el día lunes para conversar exactamente esto”, comenta.

La presidenta del PDG añade que la instalación de la nueva mesa directiva trae consigo un rediseño mayor. “Hay una nueva propuesta, existe un nuevo plan de estructura político-territorial que implementar en el partido, y va a ser presentado a los presidentes para el funcionamiento territorial y operativo”, acota.

En el partido no ocultan que la municipal se lee como paso intermedio de un objetivo mayor. Parisi ha sido candidato presidencial en tres ocasiones —2013, 2021 y 2025—, alcanzando en su última postulación el tercer lugar en primera vuelta con cerca del 20% de los votos.

En la testera del PDG se plantea la elección de 2028 como una escala necesaria para proyectar una cuarta candidatura presidencial, bajo la lógica de que un partido con mayor despliegue de alcaldes y concejales ofrece una base organizativa y de gestión territorial más sólida que la que tuvo en campañas anteriores, apoyadas casi exclusivamente en la figura de Parisi y en su despliegue digital.

Esa lectura conecta los distintos frentes abiertos por el partido: la gira territorial, el encargo a los diputados, los fichajes de concejales y el interés en perfiles como el de Toledo apuntan, en la lógica interna, a construir un entramado local que no existió en las candidaturas presidenciales previas de Parisi.