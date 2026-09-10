Pisco chileno triunfa en EE.UU.: Bou Barroeta obtiene seis distinciones en USA Spirits Ratings 2026

La pisquera familiar del Valle del Huasco consiguió tres medallas de oro, una de plata y los títulos Pisco del Año y Destilado del Año de Chile. Sus cuatro etiquetas participantes fueron premiadas.

El pisco chileno suma un nuevo hito internacional en la antesala de Fiestas Patrias. Pisquera Bou Barroeta obtuvo seis importantes distinciones en USA Spirits Ratings 2026, certamen realizado en Estados Unidos que evalúa los destilados por su calidad, relación precio-valor y presentación.

Con solo cuatro productos presentados, la compañía alcanzó tres medallas de oro, una medalla de plata y dos de los principales reconocimientos de la competencia: Pisco of the Year 2026 y Spirit of the Year Chile 2026, equivalentes a Pisco del Año y Destilado del Año de Chile.

El gran protagonista fue Pisco María’s de Bou Barroeta, que obtuvo 93 puntos y Medalla de Oro. Esta puntuación le permitió ser elegido Pisco del Año 2026 y Destilado del Año de Chile 2026, convirtiéndose en la etiqueta más reconocida de la participación de Bou Barroeta y en el pisco mejor evaluado de esta edición.

El desempeño de la pisquera chilena se completó con Pisco Noor de Bou Barroeta, que alcanzó 91 puntos y Medalla de Oro; Pisco Cofradía de Bou Barroeta, también con 91 puntos y Medalla de Oro; y Gran Pisco Luxstelle de Bou Barroeta, reconocido con 88 puntos y Medalla de Plata.

De esta manera, el 100% de los piscos presentados por Bou Barroeta recibió una medalla. Las cuatro etiquetas participantes consiguieron seis distinciones en total, un resultado que refuerza la proyección internacional del pisco chileno y el posicionamiento de los destilados elaborados en el Valle del Huasco, Región de Atacama.

Los reconocimientos llegan en un momento especialmente significativo para la industria nacional. Septiembre es uno de los períodos de mayor visibilidad para el pisco en Chile, impulsado por las celebraciones de Fiestas Patrias, la gastronomía, los encuentros familiares y el protagonismo de preparaciones tradicionales y nuevos cócteles elaborados con este destilado.

“En un mes en que el pisco vuelve a ocupar un lugar central en las mesas, celebraciones y encuentros de los chilenos, estos reconocimientos entregan una nueva razón para poner en valor un producto estrechamente ligado a nuestra identidad y tradición nacional”, señala Romanet Bou Ruiz-Aburto, socia de Pisquera Bou Barroeta.

Organizado por Beverage Trade Network, USA Spirits Ratings reconoce destilados capaces de destacar tanto por su calidad como por su propuesta comercial. La evaluación considera tres dimensiones: calidad, valor y presentación, aspectos relevantes para su desempeño en canales de venta, restaurantes y bares.

Para Bou Barroeta, la obtención simultánea de tres medallas de oro, una de plata y dos premios mayores representa uno de sus hitos internacionales más importantes de 2026. También constituye una nueva vitrina para el pisco chileno de origen, elaborado en Atacama y con una creciente presencia en competencias internacionales.