“Ley Mariana”: proyecto busca terminar con la prescripción de homicidios

La iniciativa fue presentada tras nuevos antecedentes en el caso de Mariana Sepúlveda, desaparecida en 2008, y propone modificar el Código Penal.

El diputado Javier Muñoz (DC), acompañado por la familia de Mariana Sepúlveda y el exfiscal Carlos Gajardo, presentó el proyecto denominado “Ley Mariana”, que busca eliminar la prescripción para los delitos de homicidio, parricidio y femicidio.

La propuesta surgió a raíz de las nuevas diligencias vinculadas a la desaparición de la joven en 2008.

La iniciativa pretende modificar el Código Penal para que la persecución penal de estos delitos no pueda extinguirse por el paso de los años.

Actualmente, la legislación contempla distintos períodos de prescripción según la gravedad del delito, llegando a 15 años para determinados crímenes y a 10 años para los demás crímenes.

Muñoz explicó que el objetivo es impedir que casos que sean esclarecidos después de largos períodos queden sin posibilidad de persecución penal.

“Nosotros si bien estamos suscribiendo en forma transversal este proyecto que para nosotros también es muy importante desde el punto de vista político, también vamos a pedirle al Ejecutivo que le pueda dar la urgencia que este proyecto requiere para que pueda tener una discusión mucho más rápida que un proyecto tradicional”.

El parlamentario también destacó la posibilidad de que el proyecto obtenga respaldo del Gobierno. “No me cae la menor duda que con la sensibilidad que esta situación ha ido generando en la opinión pública, vamos a contar con ese apoyo por parte del Ejecutivo y que lo estamos ya gestionando desde el día de ayer y esperamos poder tener también pronta respuesta de ellos”, cerró.

De aprobarse, la medida se aplicaría únicamente a hechos cometidos después de su entrada en vigencia, por lo que no tendría efecto sobre delitos ocurridos con anterioridad. Además, el proyecto no contempla cambios en las penas ni en las reglas de participación, prueba o garantías procesales, sino exclusivamente en el plazo para ejercer la acción penal.