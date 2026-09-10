El ministro de Seguridad Pública aseguró que el foco estará en mantener el orden público durante la jornada y llamó a respetar las normas.

A horas de una nueva conmemoración del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó este jueves las medidas que prepara el Gobierno para la jornada, marcada por distintas actividades y manifestaciones. El secretario de Estado señaló que el objetivo de su cartera será mantener el orden público.

En ese sentido, Arrau explicó que las actividades conmemorativas no corresponden directamente a su ministerio, pero confirmó que las policías cuentan con una planificación para enfrentar eventuales situaciones que puedan afectar la seguridad.

Ministro Arrau anticipa despliegue por el 11 de septiembre: “Estamos preparadísimos”

“Hay fechas que a veces tienen ciertas connotaciones, y por supuesto las policías tienen un plan de respuesta y preparación ante posibles hechos que puedan afectar la seguridad; estamos preparadísimos, vamos a estar ahí monitoreando para que esto pueda ser lo más tranquilo posible, que es nuestra obligación legal”, sostuvo.

Respecto de las manifestaciones que tradicionalmente se desarrollan en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, el ministro destacó que existe libertad para expresar opiniones y participar en movilizaciones, aunque recalcó que estas deben realizarse dentro del marco establecido. “Hay un derecho precisamente a la expresión, hay un derecho a manifestarse, pero hay que cumplir las normas”, afirmó.

Asimismo, Arrau señaló que las movilizaciones pacíficas que cuenten con las autorizaciones correspondientes podrán realizarse, incluso cuando contemplen cortes de tránsito. “Lo dijimos a raíz de los actos que ocurrieron este fin de semana, las manifestaciones pacíficas, con los permisos; si es que hay corte de tránsito, bienvenido sea”, señaló.

Junto a ello, el secretario de Estado insistió en que el derecho a manifestarse debe compatibilizarse con el respeto hacia otras personas. “Muy bien que la gente se exprese y se manifieste como mejor le parezca, cumpliendo las normas y no afectando el derecho de las demás personas”, concluyó.