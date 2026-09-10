Carabineros rechaza reincorporar a Claudio Crespo: apela a resultado de sumario administrativo

La defensa del ex uniformado indicó que volverán a solicitar su retorno a las filas de la institución policial.

Tras ser absuelto en el caso de Gustavo Gatica, el ex teniente coronel Claudio Crespo solicitó su reincorporación a Carabineros, lo cual fue rechazado por la institución policial.

Según consignó La Tercera, la negativa de Carabineros se sustenta en el sumario administrativo realizado por la agresión al ahora diputado, donde se determinó que Crespo no quiso entregar las imágenes de la cámara GoPro que usaban los uniformados durante las protestas en el estallido social.

La institución policial explicó que Claudio Crespo no descargó los registros para que quedaran en poder de Carabineros y tampoco informó a su jefatura. Estas imágenes solo fueron entregadas un mes después del episodio que afectó a Gustavo Gatica.

En vista de esta situación, el uniformado fue sometido a retiro temporal, a la espera de la resolución del caso, del cual finalmente fue absuelto.

Ante esto, su abogado Mauricio Bascur envió un requerimiento al general director, Marcelo Araya, para que Crespo retorne a sus funciones con su rango de teniente coronel, lo que fue rechazado por el Departamento de Personal, que alegó que tras estar tres años en retiro temporal, pasó a retiro definitivo

Esta decisión fue cuestionada por Bascur, quien declaró que “esta es una muy mala señal para el personal de Carabineros, ya que lo que evidencia es que, independientemente de lo que resuelvan los tribunales de justicia en una causa penal Carabineros de Chile toma la decisión arbitraria de no proteger a su personal”.

“La verdad es que resulta lamentable. Creemos que la decisión de reincorporar a Claudio Crespo requería de una valentía del actual general director que no fue demostrada en su momento ni por el general Mario Rozas ni por el general Ricardo Yáñez”, acusó el defensor de Crespo.