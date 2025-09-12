Novibet Chile se posiciona como uno de los casinos online más completos y seguros en 2025

Novibet Chile es uno de los casinos online más completos, modernos y seguros que han llegado recientemente al país. Con más de 700 juegos, bonos competitivos, respaldo internacional y una app de primer nivel, este operador busca posicionarse como líder en el creciente mercado chileno.
Licencia, empresa y seguridad
Novibet pertenece a la empresa Logflex MT Limited, con sede en Malta y licencia MGA/CRP/186/2010, otorgada por la Autoridad de Juegos de Malta (MGA), una de las entidades más respetadas del mundo en iGaming.
El sitio cuenta con:
- Certificado SSL de Let’s Encrypt.
- Juegos validados por eCOGRA, que garantizan RTP justo y transparencia.
- Políticas claras de juego responsable.
A nivel de seguridad, Novibet Chile es una plataforma 100% confiable.
Catálogo de juegos
- Más de 500 tragamonedas, incluyendo Megaways, Drops & Wins, slots temáticas y jackpots.
- +70 mesas de blackjack en vivo, más de 30 de baccarat y 19 ruletas diferentes.
- Juegos de habilidad: Monopoly, dados virtuales, ruletas de la fortuna.
- Juegos en vivo de Evolution, Pragmatic Play y Red Tiger, lo que garantiza altísima calidad.
- Índice RTP promedio: 96,16%.
Además, cuenta con apuestas deportivas en fútbol, tenis, NBA, NFL, política, entretenimiento y eSports, con más de 30 categorías disponibles.
Bonos y promociones
Casino:
- Bono de bienvenida 100% hasta $200.000 CLP + 50 giros gratis.
- Rollover: 30x.
- Válido por 60 días.
- No aplica para depósitos con Skrill o Neteller.
Apuestas deportivas:
- Bono 100% hasta $200.000 CLP.
- Rollover: 5x bono + depósito.
- Cuotas mínimas de 1.50 para liberar el bono.
- Reembolsos en combinadas y otras promos activas.
También incluye programa de fidelidad con bonos progresivos de hasta $10.000 CLP.
Métodos de pago y retiros
Depósitos:
- Visa / Mastercard
- RedCompra
- WebPay
- Transferencia bancaria
- Skrill / Neteller (no válidos para bono)
Retiros:
- Solo disponibles en métodos previamente usados.
- Tiempo de procesamiento: Durante el día
- Monto mínimo: $30.000 CLP
- Novibet solo realiza retiros en pesos chilenos.
Aunque no tiene muchos métodos, todos son seguros y auditados.
Web y app móvil
- Sitio optimizado, navegación rápida, intuitiva y visualmente limpia.
- App disponible para Android e iOS, descargable desde el sitio oficial.
- Permite jugar todos los títulos del casino y hacer apuestas deportivas desde el celular.
- También disponible en tabletas.
Atención al cliente
- Disponible 24/7.
- Chat en vivo (sin registro previo).
- Correo electrónico: support@novibet.mx
- Teléfono: +52 81 4170 2660
- Soporte también disponible por Messenger, Viber y Skype.
Un soporte completo y profesional, uno de los mejores entre los operadores en Chile.
Entonces, ¿Vale la pena Novibet Chile?
Sí, absolutamente. Novibet Chile combina:
- Seguridad y licencia internacional.
- Gran variedad de juegos y proveedores top.
- App de excelente calidad.
- Bonos potentes y condiciones claras.
- Buen servicio al cliente y múltiples vías de contacto.
Aunque sus retiros no son los más rápidos del mercado y no tiene tantos métodos como otras casas, su propuesta general es una de las más sólidas en Chile en 2025.