Novibet Chile se posiciona como uno de los casinos online más completos y seguros en 2025

Con más de 700 juegos, una app de alto nivel y respaldo internacional, Novibet Chile apuesta fuerte en el mercado local con bonos competitivos y atención al cliente 24/7.

Esta plataforma ofrece la perfecta interacción entre usuario, entretenimiento y tecnología. Freepik.

Novibet Chile es uno de los casinos online más completos, modernos y seguros que han llegado recientemente al país. Con más de 700 juegos, bonos competitivos, respaldo internacional y una app de primer nivel, este operador busca posicionarse como líder en el creciente mercado chileno.

Licencia, empresa y seguridad

Novibet pertenece a la empresa Logflex MT Limited, con sede en Malta y licencia MGA/CRP/186/2010, otorgada por la Autoridad de Juegos de Malta (MGA), una de las entidades más respetadas del mundo en iGaming.

El sitio cuenta con:

Certificado SSL de Let’s Encrypt.

de Let’s Encrypt. Juegos validados por eCOGRA , que garantizan RTP justo y transparencia.

, que garantizan RTP justo y transparencia. Políticas claras de juego responsable.

A nivel de seguridad, Novibet Chile es una plataforma 100% confiable.

Catálogo de juegos

Más de 500 tragamonedas , incluyendo Megaways, Drops & Wins, slots temáticas y jackpots.

, incluyendo Megaways, Drops & Wins, slots temáticas y jackpots. +70 mesas de blackjack en vivo , más de 30 de baccarat y 19 ruletas diferentes.

, más de 30 de baccarat y 19 ruletas diferentes. Juegos de habilidad: Monopoly, dados virtuales, ruletas de la fortuna.

Juegos en vivo de Evolution, Pragmatic Play y Red Tiger , lo que garantiza altísima calidad.

, lo que garantiza altísima calidad. Índice RTP promedio: 96,16%.

Además, cuenta con apuestas deportivas en fútbol, tenis, NBA, NFL, política, entretenimiento y eSports, con más de 30 categorías disponibles.

Bonos y promociones

Casino:

Bono de bienvenida 100% hasta $200.000 CLP + 50 giros gratis.

Rollover: 30x.

Válido por 60 días.

No aplica para depósitos con Skrill o Neteller.

Apuestas deportivas:

Bono 100% hasta $200.000 CLP.

Rollover: 5x bono + depósito.

Cuotas mínimas de 1.50 para liberar el bono.

Reembolsos en combinadas y otras promos activas.

También incluye programa de fidelidad con bonos progresivos de hasta $10.000 CLP.

Métodos de pago y retiros

Depósitos:

Visa / Mastercard

RedCompra

WebPay

Transferencia bancaria

Skrill / Neteller (no válidos para bono)

Retiros:

Solo disponibles en métodos previamente usados.

Tiempo de procesamiento: Durante el día

Monto mínimo: $30.000 CLP

Novibet solo realiza retiros en pesos chilenos.

Aunque no tiene muchos métodos, todos son seguros y auditados.

Web y app móvil

Sitio optimizado, navegación rápida, intuitiva y visualmente limpia.

App disponible para Android e iOS , descargable desde el sitio oficial.

, descargable desde el sitio oficial. Permite jugar todos los títulos del casino y hacer apuestas deportivas desde el celular.

También disponible en tabletas.

Atención al cliente

Disponible 24/7.

Chat en vivo (sin registro previo).

Correo electrónico: support@novibet.mx

Teléfono: +52 81 4170 2660

Soporte también disponible por Messenger, Viber y Skype.

Un soporte completo y profesional, uno de los mejores entre los operadores en Chile.

Entonces, ¿Vale la pena Novibet Chile?

Sí, absolutamente. Novibet Chile combina:

Seguridad y licencia internacional.

Gran variedad de juegos y proveedores top.

App de excelente calidad.

Bonos potentes y condiciones claras.

Buen servicio al cliente y múltiples vías de contacto.

Aunque sus retiros no son los más rápidos del mercado y no tiene tantos métodos como otras casas, su propuesta general es una de las más sólidas en Chile en 2025.