Novibet Chile se posiciona como uno de los casinos online más completos y seguros en 2025

Con más de 700 juegos, una app de alto nivel y respaldo internacional, Novibet Chile apuesta fuerte en el mercado local con bonos competitivos y atención al cliente 24/7.

Valentina Pizarro
Esta plataforma ofrece la perfecta interacción entre usuario, entretenimiento y tecnología. Freepik.

Novibet Chile es uno de los casinos online más completos, modernos y seguros que han llegado recientemente al país. Con más de 700 juegos, bonos competitivos, respaldo internacional y una app de primer nivel, este operador busca posicionarse como líder en el creciente mercado chileno.

Licencia, empresa y seguridad

Novibet pertenece a la empresa Logflex MT Limited, con sede en Malta y licencia MGA/CRP/186/2010, otorgada por la Autoridad de Juegos de Malta (MGA), una de las entidades más respetadas del mundo en iGaming.

El sitio cuenta con:

  • Certificado SSL de Let’s Encrypt.
  • Juegos validados por eCOGRA, que garantizan RTP justo y transparencia.
  • Políticas claras de juego responsable.

A nivel de seguridad, Novibet Chile es una plataforma 100% confiable.

Catálogo de juegos

  • Más de 500 tragamonedas, incluyendo Megaways, Drops & Wins, slots temáticas y jackpots.
  • +70 mesas de blackjack en vivo, más de 30 de baccarat y 19 ruletas diferentes.
  • Juegos de habilidad: Monopoly, dados virtuales, ruletas de la fortuna.
  • Juegos en vivo de Evolution, Pragmatic Play y Red Tiger, lo que garantiza altísima calidad.
  • Índice RTP promedio: 96,16%.

Además, cuenta con apuestas deportivas en fútbol, tenis, NBA, NFL, política, entretenimiento y eSports, con más de 30 categorías disponibles.

Bonos y promociones

Casino:

  • Bono de bienvenida 100% hasta $200.000 CLP + 50 giros gratis.
  • Rollover: 30x.
  • Válido por 60 días.
  • No aplica para depósitos con Skrill o Neteller.

Apuestas deportivas:

  • Bono 100% hasta $200.000 CLP.
  • Rollover: 5x bono + depósito.
  • Cuotas mínimas de 1.50 para liberar el bono.
  • Reembolsos en combinadas y otras promos activas.

También incluye programa de fidelidad con bonos progresivos de hasta $10.000 CLP.

Métodos de pago y retiros

Depósitos:

  • Visa / Mastercard
  • RedCompra
  • WebPay
  • Transferencia bancaria
  • Skrill / Neteller (no válidos para bono)

Retiros:

  • Solo disponibles en métodos previamente usados.
  • Tiempo de procesamiento: Durante el día
  • Monto mínimo: $30.000 CLP
  • Novibet solo realiza retiros en pesos chilenos.

Aunque no tiene muchos métodos, todos son seguros y auditados.

Web y app móvil

  • Sitio optimizado, navegación rápida, intuitiva y visualmente limpia.
  • App disponible para Android e iOS, descargable desde el sitio oficial.
  • Permite jugar todos los títulos del casino y hacer apuestas deportivas desde el celular.
  • También disponible en tabletas.

Atención al cliente

  • Disponible 24/7.
  • Chat en vivo (sin registro previo).
  • Correo electrónico: support@novibet.mx
  • Teléfono: +52 81 4170 2660
  • Soporte también disponible por Messenger, Viber y Skype.

Un soporte completo y profesional, uno de los mejores entre los operadores en Chile.

Entonces, ¿Vale la pena Novibet Chile?

Sí, absolutamente. Novibet Chile combina:

  • Seguridad y licencia internacional.
  • Gran variedad de juegos y proveedores top.
  • App de excelente calidad.
  • Bonos potentes y condiciones claras.
  • Buen servicio al cliente y múltiples vías de contacto.

Aunque sus retiros no son los más rápidos del mercado y no tiene tantos métodos como otras casas, su propuesta general es una de las más sólidas en Chile en 2025.

