Construir alianzas: una capacidad del liderazgo actual

Los desafíos actuales difícilmente podrán resolverse desde un solo sector o disciplina. Liderar hoy implica también aprender de otros, conectar experiencias y construir los puentes que permitan avanzar juntos.

Durante mucho tiempo asociamos el liderazgo con la capacidad de tener respuestas, marcar un rumbo y movilizar a otros. Hoy, esa definición resulta insuficiente. La complejidad de los desafíos que enfrentan las organizaciones exige liderazgos capaces de escuchar, conectar miradas distintas y construir acuerdos en contextos de incertidumbre.

Las transformaciones tecnológicas, sociales, demográficas y ambientales ocurren al mismo tiempo, y ninguna organización puede comprenderlas ni abordarlas desde una sola perspectiva. Por eso, una de las capacidades más relevantes del liderazgo actual es articular: reconocer el ecosistema del que se forma parte, identificar capacidades fuera de las propias fronteras y generar confianza para avanzar en torno a objetivos comunes.

Esa articulación no depende solo de la autoridad formal. Requiere legitimidad, coherencia entre lo que se declara y lo que se hace, capacidad de escucha y responsabilidad frente a las decisiones. En tiempos de menor confianza institucional, construir vínculos sólidos se vuelve una condición para liderar con impacto.

En REDMAD conocemos de cerca el valor de ese intercambio. La alianza con la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que ya cumple seis años, ha permitido que socias de nuestra red aporten su experiencia desde directorios de organizaciones sociales. Al mismo tiempo, esos espacios abren aprendizajes relevantes para el mundo empresarial: otras realidades, nuevas formas de gestionar y distintas maneras de construir confianza e impacto.

Los desafíos actuales difícilmente podrán resolverse desde un solo sector o disciplina. Liderar hoy implica también aprender de otros, conectar experiencias y construir los puentes que permitan avanzar juntos.