Todo lo que debes saber del regreso de Ignacio Jaula Bahamondes a la UFC: debuta en nueva categoría

Ignacio Jaula Bahamondes está ad portas de regresar al octágono de la UFC, donde este sábado 12 de septiembre se medirá ante el ruso Muslim Salikhov.

Este combate marcará su debut en la categoría wélter (170 libras o 77 kilos), luego de haber alcanzado a estar dentro del Top 15 de la división de peso ligero (155 libras o 70 kilos).

Con el cambio de categoría, Jaula Bahamondes saldrá al octágono con el objetivo de dejar atrás una negativa racha de dos derrotas consecutivas. Su última pelea fue el pasado 28 de marzo, donde perdió (con polémica) ante el azerbaiyano Tofiq Musayev en UFC Seattle. Antes de ello, sucumbió frente a Rafael Fiziev en junio de 2025.

“Estoy subiendo de categoría, mis peleas anteriores tenían la tónica de que el corte de peso era muy duro para mí porque soy una persona grande y con el tiempo uno crece. Mis músculos crecieron y mis huesos se pusieron más pesados; me estaba costando mucho hacer las 155 libras y una parte de mí, en mi ego de peleador, quería seguir haciendo las 155 libras, pero como equipo tomamos la decisión que ya era tiempo de subir”, aseveró el chileno en conversación con TVN.

Por su parte, Salikhov llega a este combate con un registro de 22 victorias (15 por KO/TKO) y seis derrotas en MMA. En su última aparición en UFC perdió por TKO contra el serbio Uros Medic. Antes de ello, tenía una racha de dos triunfos seguidos.

Noche UFC: La cartelera del evento que marcará el regreso de Ignacio Jaula Bahamondes

La cartelera principal de Noche UFC comenzará a las 18:00 horas de Chile, mientras que las peleas preliminares iniciarán a las 15:00 horas del sábado 12 de septiembre.

Cartelera Estelar:

Jean Silva vs José Delgado, peso pluma.

Brandon Moreno vs Joseph Morales, peso mosca.

Tommy McMillen vs Marwan Rahiki, peso pluma.

Manon Fiorot vs Alexa Grasso, peso mosca femenino.

Waldo Cortes Acosta vs Curtis Blaydes, peso pesado.

David Martinez vs Dan Ige, peso gallo.

Preliminares: