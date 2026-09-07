Alcalde Luksic califica de “actos de terrorismo” ataque a comisaría y cuartel de Bomberos de Huechuraba

Ante esto, el municipio de Huechuraba, Bomberos y Carabineros condenaron los sucedido y se encuentran recabando todos los antecedentes para presentar una querella.

Max Luksic, alcalde de Huechuraba, se refirió a los ataques incendiarios con bombas molotov ocurrieron durante la madrugada de este domingo, uno en el Cuartel de Bomberos de la Sexta Compañía y otro en la 54º Comisaría de la comuna.

Desde la municipalidad precisaron que por estos hechos no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Ante esto, el municipio de Huechuraba, Bomberos y Carabineros condenaron los sucedido y se encuentran recabando todos los antecedentes para presentar una querella.

“Los atentados al cuartel de Bomberos y Carabineros en Huechuraba son actos de terrorismo que no vamos a tolerar. Afortunadamente en esta oportunidad no hubo heridos, pero nuestro apoyo está 100% con Bomberos, Carabineros de Chile y con los vecinos de la comuna que buscan vivir tranquilos y seguros; por lo que presentaremos una querella y haremos todo lo que está en nuestras manos en materia de prevención y seguridad pública”, dejó en claro el alcalde Luksic.