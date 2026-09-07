Parada Militar 2026 suma inédita participación: conoce el horario y todos los detalles

El tradicional desfile se realizará el sábado 19 de septiembre en el Parque O’Higgins, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, y será encabezado por el Presidente José Antonio Kast.

La cuenta regresiva para las Fiestas Patrias ya comenzó y uno de los principales eventos de la celebración será la tradicional Parada Militar 2026.

El desfile se desarrollará el sábado 19 de septiembre en la elipse del Parque O’Higgins, en Santiago, con la participación de las Fuerzas Armadas y de Orden.

De acuerdo con la programación conocida para este año, la ceremonia está prevista para comenzar a las 12:00 horas. En ese momento, el presidente José Antonio Kast llegará hasta el recinto para recibir los honores correspondientes y dar autorización para el inicio de la actividad.

Parada Militar 2026 suma inédita participación

Una de las principales novedades de la edición 2026 será la presencia de Gendarmería de Chile, que participará por primera vez en la historia de la Parada Militar.

La institución recibió una invitación del comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, dirigida a su director nacional, Rubén Pérez, para conformar un contingente de hasta 300 funcionarios.

Los preparativos para el desfile ya se encuentran en marcha. El lunes 31 de agosto, delegaciones del Ejército realizaron sus primeros ensayos en la elipse, junto a la Gran Banda Instrumental y estudiantes de la Escuela de Suboficiales.

De esta manera, la Parada Militar 2026 se realizará durante la jornada del 19 de septiembre, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, con una participación inédita de Gendarmería y la presencia del Presidente Kast, quien encabezará por primera vez la tradicional ceremonia desde La Moneda.