Chile no necesita comenzar desde cero para hacerse cargo de los segundos mil días. Ya existe un modelo que acompaña a los niños y sus familias durante una etapa decisiva, con un costo acotado y un retorno potencial muy superior a la inversión.

Entre 1962 y 1967, Perry Preschool trabajó con 123 niños de familias vulnerables en Michigan mediante un programa que combinaba educación inicial de calidad, atención personalizada y visitas semanales de los profesores a sus hogares. El seguimiento de sus participantes durante décadas mostró beneficios en educación, empleo e ingresos, junto con una menor incidencia delictual. A partir de esos resultados, James Heckman, Premio Nobel de Economía, y su equipo estimaron un retorno social anual de entre 7% y 10%.

Esta experiencia también ayudó a demostrar el valor de intervenir durante los segundos mil días. Una serie publicada por The Lancetpuso el foco en esta etapa entre los 2 y los 5 años, que ha sido descrita como los años olvidados de la infancia. Después de la atención que reciben los primeros mil días y antes del ingreso a la educación escolar, muchos niños atraviesan este período con apoyos insuficientes o desconectados, pese a que durante esos años avanzan rápidamente el lenguaje, la autorregulación, las habilidades sociales y las bases del aprendizaje.

Chile ya cuenta con una experiencia que recoge varios de estos principios. Kinder Power acompaña durante el año de prekínder a más de 2.000 familias de 12 regiones, mediante tutorías semanales en las que participan el niño, su cuidador y una tutora. El programa entrega materiales y herramientas para continuar el aprendizaje en la casa, fortalecer las habilidades parentales y favorecer la asistencia a la educación inicial.

Sus resultados muestran por qué es importante intervenir en esta etapa. En 2025, 395 niños fueron evaluados al inicio y al término del programa mediante ASQ-3, instrumento que observa cinco dimensiones del desarrollo infantil. Al comenzar, el 58% de las evaluaciones se ubicaba sobre el nivel esperado y, al finalizar, esa proporción llegó al 89%. También se registraron avances entre los adultos participantes. Las prácticas parentales realizadas con alta frecuencia aumentaron 10,4 puntos porcentuales en la dimensión vincular, relacionada con la conexión emocional y la respuesta a las necesidades del niño, y 9 puntos en la dimensión formativa, que considera el acompañamiento del aprendizaje y el establecimiento de hábitos y límites.

La asistencia entrega otra señal relevante. Entre marzo y noviembre de 2025, los 1.917 niños participantes alcanzaron una asistencia promedio de 82,8%, frente al 78,4% de sus compañeros no participantes de los mismos cursos. Esta diferencia importa especialmente en prekínder, porque cada día de asistencia representa una nueva oportunidad para desarrollar el lenguaje, relacionarse con otros niños y participar en experiencias que difícilmente pueden recuperarse cuando las ausencias se vuelven frecuentes.

A partir de esta evidencia, realizamos un ejercicio para estimar cuánto podría retornar una inversión cercana a US$500 por familia al año, tomando como referencia los efectos de programas internacionales recopilados por The Lancet. Si Kinder Power alcanzara una quinta parte de ese efecto, cada dólar invertido podría devolver cerca de siete, equivalente a un rendimiento anual estimado de 12,8%. Incluso si lograra solo el 5%, cada dólar podría devolver poco más de dos.

Perry comenzó con 123 niños y terminó cambiando la manera de comprender la inversión en primera infancia. Kinder Power ya cuenta con diez años de implementación, presencia en 12 regiones y resultados en desarrollo infantil, parentalidad y asistencia. Chile no necesita comenzar desde cero para hacerse cargo de los segundos mil días. Ya existe un modelo que acompaña a los niños y sus familias durante una etapa decisiva, con un costo acotado y un retorno potencial muy superior a la inversión. El desafío es llevarlo a más familias y dar a estos años olvidados el lugar que merecen.