Estudio reveló sorpendente vínculo entre salud dental y aumento en el riesgo de desarrollar demencia

Los resultados de la investigación realizada en Japón con adultos mayores de 65 años evidenciaron que a menor cantidad de dientes, mayor era la incidencia de demencia.

Investigadores japoneses dieron a conocer los resultados de un estudio que mostró la existencia de un estrecho vínculo entre la salud dental y el incremento en el riesgo de demencia entre los adultos mayores.

La investigación, que se llevó a cabo por la Universidad de Tohoku y cuyos resultados publicó la revista científica Journal of the American Medical Directors Association, analizó a 47.293 personas mayores de 65 años durante un lapso de nueve años.

De acuerdo con lo informado por los autores de estudio, durante ese período un total de 8.247 de los sujetos de estudio desarrolló demencia, lo que representa un 17,4% del total.

Para determinar cuál era la relación entre la salud dental y la demencia, los investigadores utilizaron un método estadístico denominado fracción atribuible poblacional (FAP), con el cual se puede estimar la proporción de los casos en los que una enfermedad se puede vincular con un factor de riesgo.

Según revelaron los autores, la pérdida de dientes alcanzó una FAP de 7,2%, la tercera más alta entre los factores evaluados. Únicamente los síntomas depresivos (10,5%) y el aislamiento social (9,4%) la superaron.

Salud dental y aumento en el riesgo de demencia

Con el propósito de establecer un eventual vínculo entre la salud dental y la demencia, los investigadores analizaron el número de dientes con los que contaban los sujetos de estudio.

De esta forma, los resultados evidenciaron que a menor cantidad de dientes, mayor era la incidencia de demencia.

En particular, entre aquellos que conservaban 20 o más piezas dentales, la tasa fue de 1,63 casos por cada 100 personas al año, mientras que quienes tenían entre 10 y 19 dientes llegó a 2,31 casos por cada 100 individuos.

Además, en los adultos mayores que mantenían entre 1 y 9 piezas, la tasa era de 2,97, y entre las personas que habían perdido todos sus dientes, alcanzó 4,34 por cada 100 personas.

Al respecto, los científicos de la universidad japonesa detallaron que entre los hombres esta incidencia llegó al 12%, con lo que ocupó el primer lugar entre los factores analizados.

Al intentar explicar la relación entre la salud dental y la demencia, los autores plantearon, por ejemplo, que contar con menos dientes podría dificultar la masticación y complicar una alimentación saludable, que podría repercutir en deficiencias nutricionales con el consiguiente deterioro cognitivo.

Otra posibilidad a la que apuntaron se relaciona con que las enfermedades bucales podrían causar una inflamación que afectara al resto del organismo, que podría afectar la salud del cerebro.

Además, mencionaron el hecho de que la pérdida dental puede favorecer el aislamiento social, otro de los factores reconocidos en el desarrollo de la demencia.