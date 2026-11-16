Mientras La Moneda sostiene que la cohesión oficialista ha ido aumentando, las encuestas y el giro del PDG encarecen el costo de votar en contra de la acusación. La oposición, en tanto, depende de un PDG alineado y de que sus propios votos no se descuelguen, en un conteo ajustado que no permite fisuras.

La última encuesta Criteria trajo consigo un dato que no solo inquietó a La Moneda, sino también al PDG y al oficialismo: el alto respaldo ciudadano a la acusación constitucional que la oposición presentó el jueves contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Según el sondeo, difundido el domingo, el 68% de quienes conocen la iniciativa está de acuerdo con que se presente y el 72% respalda que el secretario de Estado pueda ser destituido por esa vía, frente a un 20% que lo rechaza.

El libelo, que según ha adelantado la oposición contempla tres capítulos, será conocido recién esta tarde, cuando se dé cuenta de él en la Sala de la Cámara de Diputados al inicio de la sesión. Sin embargo, varios parlamentarios del partido de Franco Parisi y de Chile Vamos ya tienen una opinión formada. No sobre su contenido, sino sobre los costos políticos que significaría rechazarlo.

Desde que estalló la crisis por la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, la aprobación del Gobierno ha caído semana a semana. Según Criteria, Kast descendió a 18%, seis puntos menos que la semana anterior, con una desaprobación de 72%. Es su nivel más bajo desde que asumió en marzo e iguala el que la misma encuesta midió para Sebastián Piñera el 2 de diciembre de 2021.

Rabat, en tanto, enfrenta un rechazo que atraviesa los sectores políticos. El 79% está en desacuerdo con que Kast lo mantenga en el cargo, siete puntos más que el 1 de noviembre.

Con ese telón de fondo, comentan fuentes del oficialismo y del PDG, se hace difícil rechazar el libelo. El PDG, de hecho, pasó de una bancada dividida y con la posibilidad de dar libertad de acción a estar mayoritariamente a favor.

A fines de octubre, su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, reconocía “visiones encontradas” en el partido. Hoy, según el conteo interno, de los 15 votos que tiene la colectividad —incluyendo al diputado Cristián Contreras, apartado de la bancada— 13 estarían a favor de la acusación. En contra estarían Javier Olivares y Roberto Arroyo, ambos cercanos a la derecha.

La diputada Pamela Jiles, quien hace unas semanas aseguró querer “salvar a Rabat por pragmatismo político”, dijo esta mañana que “nos gustaría que la bancada completa la aprobara”.

En Radio Infinita afirmó que solo dos de los integrantes de la bancada están en reflexión, y ironizó con que la tarea de conseguir votos uno a uno “subió de rango”, pues ahora sería el propio Presidente quien la realiza.

Parisi, que ya había exigido a Kast la salida del ministro, sostuvo el domingo que, tras conversar con los diputados, “hay una mayoría en el PDG a favor de la acusación a Rabat”.

La bancada, con todo, no ha fijado una posición oficial: Valenzuela dijo hoy que se tomarán el tiempo para estudiar el libelo y que, en caso de mucha controversia, es posible dar libertad de acción.

En el oficialismo, en tanto, aseguran que hay cerca de 15 diputados en duda sobre cómo votar, la mayoría independientes asociados a las bancadas de la UDI o RN.

Un antecedente es la votación del 28 de octubre, cuando la Cámara aprobó pedir a Kast la remoción de Rabat por 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones. Entre los votos favorables figuraron los de Hotuiti Teao y Marlene Pérez, ambos independientes (IND-UDI), y las abstenciones correspondieron casi en su totalidad a oficialistas.

El Gobierno ha buscado frenar esas fugas. El vicepresidente Claudio Alvarado dijo este lunes en radio Infinita que “la cohesión en el oficialismo ha ido aumentando respecto a este tema” y estimó muy difícil que el sector respalde un libelo de esas características, aunque reconoció que no puede asegurar el voto de cada parlamentario. Eso, afirmó, solo se sabe el día en que se marcan los votos.

Si bien los cálculos parecen estar a favor de la arremetida opositora, la base de votos de la izquierda es débil. La acusación requiere la mayoría de los diputados presentes, es decir, 78 votos si concurren los 155 parlamentarios.

El oficialismo y los libertarios suman 75 votos y la oposición, 65, de acuerdo, de modo que el PDG es el llamado a inclinar la balanza a uno u otro sector. Si 13 de ellos votaran a favor, la oposición llegaría exactamente a 78.

Eso sí, las cuentas para la oposición tampoco son tan claras. En teoría hay 65 votos, pero entre licencias médicas de diputadas y las dudas de Felipe Camaño (IND-DC) y Jaime Mulet (FRVS) —ambos con acuerdos con la derecha para integrar la mesa de la Cámara este y el próximo período— el cálculo se hace más exigente.

Mulet, presidente de la comisión de Constitución, ha marcado distancia con el sustento jurídico del libelo y, tras enviar una carta a los presidentes de partidos, advirtió que “para decidir el voto de una acusación hay que leerla”.

En la izquierda relativizan ese escenario. El presidente del PPD, Raúl Soto, planteó que, al ser varios los capítulos, es probable que algunos parlamentarios voten a favor de unos y en contra de otros, y que “basta con que se apruebe un capítulo” para que el libelo pase al Senado.

Tras la cuenta en Sala, la acusación pasará a una comisión revisora y luego volverá al pleno de la Cámara. Si es aprobada, será el Senado el que resuelva, donde se requieren 26 de 50 votos y donde algunos senadores oficialistas, como María José Gatica y Rojo Edwards, se han sumado a las críticas a Rabat y se han mostrado a favor de que el ministro sea removido.