“Las responsabilidades son de quien habla”: Kast asume caída de aprobación en las encuestas

Desde Vietnam, donde finaliza su visita oficial, el Presidente José Antonio Kast reconoció su responsabilidad en el declive de su aprobación en las encuestas de opinión y proyectó un cambio de escenario en 2027.

De acuerdo con la última edición de la encuesta Criteria, la aprobación de Kast se ubicó en un 18%, su nivel más bajo desde que asumió en marzo de 2026. En Cadem, en tanto, este indicador cayó dos puntos respecto de la medición anterior (27%).

“Como ustedes saben, siempre he sido respetuoso de las encuestas, pero nunca han sido la guía absoluta de lo que he realizado en política. Y cuando uno tiene que hacerse cargo de las responsabilidades, lo he señalado en ocasiones anteriores, uno se hace cargo como quien le toca liderar un proyecto político. Por lo tanto, las responsabilidades son de quien habla, más que del equipo, porque es uno al final el que toma una decisión que va en un sentido o en el otro”, sostuvo tras ser consultado por la prensa nacional que lo acompañó a la gira.

En cuanto a los factores que han marcado su gestión, el mandatario señaló que “nos ha tocado un año complejo”, mencionando el fenómeno climático que afectó al país y la crisis internacional que repercutió en el precio de los combustibles. “También podemos decir que otras situaciones nos han ido afectando desde el punto de vista que no es responsabilidad plena del gobierno, y hemos ido enfrentándolas paso a paso”, añadió.

Junto con destacar iniciativas como la megarreforma, Kast proyectó que “a comienzos ya del próximo año vamos a ver una situación algo distinta, y esperamos que mejoren los índices de empleo, también que mejoren los índices de inversión en nuestro país”.