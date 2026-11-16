Expresidente Boric estaría esperando su segundo hijo y ya tendría fecha para su matrimonio con Paula Carrasco

El expresidente Gabriel Boric será padre por segunda vez junto a su pareja, la deportista y química ambiental Paula Carrasco, quien tendría un embarazo avanzado, según publicó este lunes La Segunda.

Boric, de acuerdo con lo consignado por el citado medio, también prepara su matrimonio con Carrasco, fijado para el próximo 30 de enero en el Club Palestino.

La celebración reuniría a aproximadamente 250 invitados y se extenderá entre las 19.00 y las 03.00 horas. Contempla una misa al aire libre y una cena en el comedor del recinto, con estaciones de comida árabe e italiana, además de buffet de postres y bar abierto.

Según La Prensa Austral, cercanos de la pareja relataron que Boric le habría entregado el anillo de compromiso a Carrasco durante un paseo por el lago Deseado, en la isla de Tierra del Fuego.

Boric y Carrasco ya son padres de Violeta, quien nació en junio de 2025, cuando el entonces mandatario todavía se encontraba en funciones. Mediante sus redes sociales y en actividades públicas, ha documentado algunas facetas de su labor como padre, como cuando en agosto, durante una actividad en Uruguay, leyó una carta dirigida a su hija y en septiembre, cuando agradeció a los profesionales de la salud por haber cuidado de ella mientras estaba enferma.

EL DÍNAMO consultó a la oficina del expresidente por esta información y señalaron que no tenían comentarios al respecto.