Los 120 días que deberá pasar el padre de Máximo Pavez en prisión preventiva

Máximo Pavez Cerda deberá cumplir la medida cautelar mientras dure la investigación tras ser formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad con lesiones graves gravísimas y graves.

El padre de Máximo Pavez fue formalizado este lunes en el Juzgado de Garantía de Colina por el delito de conducción en estado de ebriedad con lesiones graves gravísimas y graves, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Máximo Pavez Cerda deberá cumplir la orden del tribunal durante los 120 días que dure la investigación en su contra luego de lo ocurrido la madrugada del pasado viernes, en el que arrojó 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre.

En esa oportunidad, el imputado conducía un vehículo con el cual impactó una carreta de tracción animal. En ella iban tres ocupantes, incluida una menor de edad, quienes salieron eyectados, resultando con lesiones de diversa consideración.

Durante el fin de semana, una de las víctimas del choque protagonizado por el padre de Máximo Pavez aseguró que su esposo “está entre la vida y la muerte” a raíz del hecho.

Felipe Lucero de 28 años se encuentra en riesgo vital a raíz de las heridas que sufrió. Según su pareja, tiene “sus costillas quebradas, el hombro quebrado; está mal, con derrame cerebral“.

Sobre el estado en el que se encontraba Pavez Cerda, la mujer aseguró que no pudo salir de su vehículo por sus propios medios, debido a que “no se podía el cuerpo”.