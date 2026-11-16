El cofundador del mayor fabricante mundial de procesadores para inteligencia artificial es objeto de la iniciativa “Stand with Jensen”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sumó este lunes a las voces de líderes tecnológicos como Elon Musk, para que el renunciado CEO de Nvidia, Jensen Huang, regrese a su cargo en la empresa.

Apenas unos días después de presentar su renuncia, el cofundador del mayor fabricante mundial de procesadores para inteligencia artificial es objeto de la masiva campaña en redes sociales Stand with Jensen.

De acuerdo con lo consignado por los organizadores, la iniciativa busca revertir la decisión “mientras una investigación independiente establece los hechos“, luego de que medios de prensa apuntaran a la relación extramatrimonial que mantuvo Huang con una supuesta espía china.

Que hay tras la campaña para que Jensen Huang regrese a Nvidia

Según analistas especializados, uno de los factores tras la decisión de impulsar la campaña se vincula en primer lugar con el impacto económico que ha tenido el alejamiento de Jensen Huang de Nvidia, cuyas acciones en Wall Street registraron una brusca caída tras conocerse el afaire del CEO.

En los dos primeros días luego de que se informó de la relación del ejecutivo con la presunta espía de Pekín, las acciones de Nvidia registraron pérdidas por más de 500 mil millones de dólares.

Otro factor que adquirió una especial relevancia es el temor de que la empresa pierda relaciones comerciales en el futuro construidas alrededor del liderazgo de Huang.

En concreto, los promotores de la campaña sostienen que la salida de Huang amenaza la estabilidad de una compañía estratégica para la industria de la inteligencia artificial.

Entre ellos está el hombre más rico del mundo, Elon Musk, quien aseveró que, si se le presenta la oportunidad, él firmaría una petición para restituirlo.

Y otras figuras destacadas de la industria, incluido el cofundador de YouTube, Steve Chen, y el socio gerente de Atreides Management, Gavin Baker, también han respaldado públicamente la campaña.

A ellos se sumó este lunes el presidente norteamericano, Donald Trump, quien aseveró que “mucha gente se lo está pidiendo a Jensen, creen que Jensen debería volver. Ciertamente no es una mala idea“.