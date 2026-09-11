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Premio Mujer Sustentable ya tiene a sus ganadoras 2026

Las 5 ganadoras lideran espacios en áreas empresariales, tecnología, emprendimiento, ambiental y desarrollo humano.

Foto del editor María José Crespo
María José Crespo

Con 15 finalistas provenientes de distintas regiones del país, el Premio Mujer Sustentable 2026 concluyó su tercera edición. De este grupo, cinco fueron las ganadoras, una por cada categoría: Liderazgo Corporativo Sostenible; Emprendimiento con Impacto; Innovación y Tecnología con Impacto; Acción Ambiental y Regeneración; y Calidad de Vida y Desarrollo Humano.

Durante la instancia de premiación realizada en Santiago, la periodista y fundadora de Mujer Sustentable, Catalina Droguett, señaló que “todas son historias distintas, pero que demuestran algo en lo que creemos profundamente: las personas tienen un enorme poder para transformar positivamente la realidad desde el lugar que les toca ocupar”, resaltando así la importancia del reconocimiento.

Durante la jornada, que reunió a un centenar de asistentes, entre autoridades, líderes empresariales y representantes del mundo científico y académico, también se rindió homenaje a la astrónoma y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021, Mónica Rubio, reconocida mundialmente por su destacada trayectoria y aporte a la ciencia.

Con lo anterior, Mujer Sustentable reconoce en Rubio la importancia de abrir caminos para el desarrollo propio y de las futuras generaciones.

Ganadoras 2026

En esta tercera edición, cinco mujeres fueron reconocidas como ganadoras, una en cada una de las categorías del Premio Mujer Sustentable 2026:

  • Liderazgo Corporativo Sostenible: Paola Alvano, de Bci, por “Integrando sostenibilidad y negocio: la hoja de ruta que convirtió el compromiso ESG de Bci en resultados concretos”.
  • Emprendimiento con Impacto: Ignacia Moreno, de Fundación Banco de Ropa.
  • Innovación y Tecnología con Impacto: Constanza Díaz, de Technovation Girls Chile.
  • Acción Ambiental y Regeneración: María José Domínguez, de Fundación Kennedy, por “Humedales: comunidades que conservan”.
  • Calidad de Vida y Desarrollo Humano: Paola Gateño, de Fundación FEMPO.

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